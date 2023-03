El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, se refirió este miércoles a la sensible ausencia de su capitán Víctor Guzmán en la edición 166 del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco, pero resaltó la posibilidad de contar con el delantero Alexis Vega desde el comienzo y con Isaác Brizuela como variante para este duelo clave de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023.

El estratega serbio del Rebaño Sagrado, durante la conferencia de prensa de este miércoles, en la previa de la visita del sábado al Atlas, consideró que “a todos nos gusta tener el plantel completo y poder crear desde el primer día un ambiente y un entorno competitivo y agradable para poder trabajar e ir creciendo juntos, cuando eso evidentemente no ha sido posible, lo que hemos hecho es potenciar al grupo que estaba apto para jugar y rendir y mejorar“.

Paunovic, en su intervención, reconoció que “la baja del Pocho Guzmán obviamente es una importante ausencia que vamos a tener para este partido y por otro lado, si que era muy bueno ver a Alexis Vega en estos partidos (en California) y a Cone (Brizuela) y a los demás que hemos buscado recuperar en la gira de Estados Unidos“.

El entrenador de las Chivas agregó que “yo a los dos (Vega y Brizuela) los he visto muy bien. Veo que Vega está un poco más adelantado obviamente, porque ha iniciado su proceso de regreso con un par de semanas de antelación, por lo tanto estoy muy contento por como van alcanzado la forma los dos“.

Pauno, en la conferencia de este miércoles, añadió que “cuando uno no está -volviendo al caso del Pocho- por alguna circunstancia, es una oportunidad para el que le toque jugar, no solamente mostrarse ahora en esta semana, sino mantener el nivel y empujar, estar a la altura de las circunstancias y requerimientos que tenemos en nuestro equipo. Es muy importante sobretodo para aquellos que no participan tanto“.

