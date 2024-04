Chivas piensa en lo que comenzará a vivirse en las próximas horas ante Querétaro por el Clausura 2024. Para este juego Chicharito Hernández, pero Ricardo Marín habló del ídolo del Rebaño Sagrado para marcar si hay o no una buena relación entre él y sus compañeros.

Esta semana Carlos Hermosillo sorprendió al afirmar que en Guadalajara el grupo estaba quebrado por culpa de Javier Hernández. Según el exjugador de Chivas, América y Cruz Azul, el atacante trae problemas por su personalidad.

“A mi me parece que el Chicharo… tiene unos movimientos extraordinarios, movimientos en la cancha, es un jugador que tiene olfato, pero tiene que tener mucha mayor humildad. Porque yo ya me enteré que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo. Podrá ser figura, pero hay que ser humilde”, analizó el exfutbolista en La Última Palabra.

Sin embargo, en Chivas TV Ricardo Marín habló de Chicharito Hernández y afirmó que es un gran líder, que se prende en las bromas, pero que pide respeto previo y post partido para hablar.

Ricardo Marín afirma que Chicharito es un gran líder.

“Es de los que más está ahí en el vestidor, también ya de bromas y cosas así. En el vestidor ya para partido sí es de los que pide respeto, está ahí. Habla después del partido, la verdad que es un gran líder”, comentó. Y agregó: “Trato de aprender todo lo que hace y en el día a día. Es un tipazo”.

Cabe recordar que cuando volvió el atacante, Ricardo Marín aceptó abandonar el número 14 para darselo a su actual compañero, gesto que agradeció Chicharito Hernández.

¿Por dónde ver Chivas vs. Querétaro?

Como decíamos, Chivas volverá a ver acción este sábado ante Querétaro por la Jornada 16 en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México. El juego podrá seguirse por VIX, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que sucede en el partido.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2024?

En estos momentos Chivas se ubica en la octava posición con 25 puntos, la mismas unidades de Pachuca que es sexto por diferencia de gol. Cabe destacar que el Rebaño Sagrado busca llegar a los 30 puntos para pelear al menos cuarto lugar de la tabla general.