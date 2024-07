Video: afición del Rebaño le grita "borracho" a Alexis Vega previo a Chivas vs. Toluca

Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX cuando enfrente a Toluca por la jornada uno del Apertura 2024. En medio de esto Alexis Vega vuelve a tener acción en el Estadio Akron y así lo recibió la afición a gritos de borracho.

Como se sabe el paso del Gru por el Rebaño Sagrado no fue para nada grato debido a que no terminó rindiendo lo esperado. Debido a esto toda la afición rojiblanca no deja de estallar cuando el atacante regresa a Zapopan a tener acción.

La tarde noche de hoy no fue la excepción, por lo que la ficción de Chivas estalló cuando ingresó el colectivo de Toluca al Estadio Akron. Allí no pararon de insultar y gritar “borracho” a Alexis Vega. ¿Sentirá la presión para demostrar esta noche?

¿Dónde ver Chivas vs. Toluca?

Como se sabe este fin de semana comienza el Apertura 2024 de la Liga MX y Chivas debuta ante Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. El partido será transmitido por Chivas TV desde las 22:00 del Centro de México. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todas la incidencias.