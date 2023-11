Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Pumas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. Por otra parte, previo al juego contra los Universitarios, Alexis Vega recibió el saludo de una leyenda del futbol: Ronaldo.

La actualidad del Guadalajara es muy polémica debido a que pasó de ser subcampeón en el Clausura 2023 a pelear con mucho esfuerzo su boleto a la Liguilla. A esto se le suma las indisciplinas que se vivieron en el hotel previo al juego frente a Toluca, luego de que encontraran a tres jugadores realizando una fiesta.

Uno de los tres involucrados fue Alexis Vega, quien fue separado del primer equipo por varias semanas y recién ante Pumas pudo volver a ver acción, encuentro en el que falló el penal del empate. A su vez, es claro que se va del equipo en el próximo mercado de pases para que Chivas pueda recuperar algo del dinero invertido.

Por otra parte, en medio de todo esto, el extremo Rojiblanco le envió un regalo a Ronaldo, el astro brasileño. En un video que se hace viral la Leyenda se muestra junto al jersey de México con la número 10 y su apellido.

Alexis Vega reibió un saludo de Ronald. (Foto: Imago7)

“Alexis gracias por el regalo. Muy bonita. La voy a guardar con mucho cariño. Muchas gracias”, comentó el exjugador sudamericano. Sin dudas un momento único que seguramente va a atesorar el Gru.

¿Alexis Vega será titular ante Pumas?

Por otro lado, la semana que viene se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2023 ante Pumas y uno de los grandes interrogantes a responder es si será o no titular Alexis Vega. Según lo informado por el Universal, el atacante fue perdonado por Veljko Paunovic, pero esto no quiere decir que el próximo miércoles vaya de entrada en el once inicial.

De esta manera, todo indicaría que el serbioespañol envía de entrada a Ricardo Marín como centro atacante junto a Isaac Brizuela y Roberto Alvarado. Cabe destacar que entre los suplentes se encontrará Yael Padilla y Juan Brigido, jugadores que mostraron un mejor nivel que el Gru a lo largo del Apertura 2023.

¿Cuándo se jugaría Chivas vs. Pumas?

Como se sabe esta semana se llevará adelante el play-in de la Liga MX, la última instancia que tienen los cuatro equipos nacionales de alcanzar la Liguilla. Debido a esto, recién el próximo miércoles 29 de noviembre comenzará a disputar la Liguilla del Apertura 2023. Cabe destacar que la ida entre Chivas y Pumas se jugará en el Estadio Akron.