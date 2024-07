Chivas se prepara para enfrentar a San Jose Earthquakes en el inicio de la Leagues Cup 2024. En medio de esto Chicharito Hernández dio la cara por el club y pidió disculpas a los fanáticos que estuvieron esperaron más de 24 horas para saludarlo en el hotel de concentración.

“ATENCIÓN, CHIVAHERMANOS DE CALIFORNIA. Debido a un tema logístico ajeno a nosotros, el Rebaño arribará hasta mañana a San José para su primer partido de la Leagues Cup. PD: Saquen plan para el CM que vino de avanzada”, expresó el Guadalajara ayer por la noche.

Finalmente, Chivas llegó esta tarde y la afición estuvo muy enojada porque los jugadores no pasaron a saludarlos. “No es justo. La afición no se merece esto. Gente esperando 24 horas por estos jugadores y escondiéndose. No es justo para nosotros. La afición no se merece esto. Es la mejor afición de México y no nos merecemos esto. Pierden los campeonatos y estamos aquí. Que nos traten así no es justo”, señaló un fiel seguidor a Erick López, periodista de TUND.

Chicharito Hernández le pidió disculpas a la afición. (Foto: Imago7)

Horas después la afición se volvió a acercar al hotel a realizar la serenata y ante esto los jugadores salieron a disfrutar de la fiesta rojiblanca. Allí Chicharito Hernández se hizo cargo de la situación para pedirle disculpas a los fanáticos que estuvieron esperando durante horas.

¿Cuándo juega Chivas en la Leagues Cup 2024?

Chivas debuta en la Leagues Cup el próximo sábado 27 de julio ante San Jose Earthquakes en California a las 20:00 el Centro de México. El segundo juego será contra Los Angeles Galaxy el domingo cuatro de agosto a las 20:30.