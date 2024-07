En poco más de 24 horas Chivas debutará en la Leagues Cup 2024 cuando enfrente a San Jose Earthquakes en California. Por otro lado, el equipo de Fernando Gago finalmente pudo llegar a territorio estadounidense, pero la afición estalló de bronca contra jugadores y organización del campeonato por la mala logística.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través de Apple TV]

A lo largo de las últimas horas se habló mucho de lo que sucedía con el Guadalajara ya que no había podido emprender su viaje. Esto se debía a que el avión no los esperó y el conjunto rojiblanco dio a conocer que no fue culpa de ellos.

Por otro lado, en medio de varias críticas por parte de jugadores, Chivas logró viajar a 24 horas del duelo contra San Jose Earthquakes. Finalmente llegó hace instantes a California y ya se encuentra dentro del hotel.

A pesar de esto, la afición rojiblanca estalló contra jugadores y organizadores del torneo porque los jugadores ingresaron por otro puerta y no pasaron a saludarlos. Erick López reportó el malestar de los fanáticos en su cuenta de X ya que marcaron que están siempre a pesar de que se pierda.

“No es justo. La afición no se merece esto. Gente esperando 24 horas por estos jugadores y escondiéndose. No es justo para nosotros. La afición no se merece esto. Es la mejor afición de México y no nos merecemos esto. Pierden los campeonatos y estamos aquí. Que nos traten así no es justo”, señaló un fiel seguidor.

¿Cuándo juega Chivas en la Leagues Cup 2024?

Chivas debuta en la Leagues Cup el próximo sábado 27 de julio ante San Jose Earthquakes en California a las 20:00 el Centro de México. El segundo juego será contra Los Angeles Galaxy el domingo cuatro de agosto a las 20:30.