A lo largo de este semestre, el nombre de Alexis Vega se ha llevado gran parte de la atención y no precisamente por buenos motivos. El atacante rojiblanco, que ha lidiado durante los últimos certámenes con repetidas lesiones, protagonizó una indisciplina que lo tuvo marginado durante algunos días del primer equipo y luego marginado de los compromisos correspondientes al Apertura 2023. Sin embargo, el Gru ya volvió a jugar y ahora apuntará a recuperar la titularidad.

Alexis Vega falló a la confianza de sus compañeros, de la afición y del cuerpo técnico encabezado por Veljko Paunovic. El serbio siempre lo había defendido de manera pública y afirmaba tener un plan para recuperar la mejor versión del atacante. Sin embargo, su indisciplina junto a Chicote Calderón y Raúl Martínez hizo que le cayeran muchas críticas y también que se quedara afuera de la Selección Mexicana.

Mundialista en Qatar 2022, Alexis Vega se había ganado un lugar entre los habituales convocados a la Selección Mexicana. Sin embargo, una lesión en el comienzo del semestre lo privó de disputar la Copa Oro. El Gru conoce bien a Jaime Lozano, seleccionador del Tri, ya que ambos coincidieron en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021. Sin embargo, la indisciplina también le costó quedarse afuera de la nómina mexicana que afrontó los compromisos de la Nations League.

Jaime Lozano habló sobre el caso de Alexis Vega y reconoció un contacto

En diálogo con As, Jaime Lozano fue consultado sobre la situación de Alexis Vega, luego de que su comportamiento lo privara de seguir siendo parte de la Selección Mexicana: “Lo conozco bastante bien. Lo tuve prácticamente casi todo el proceso olímpico. Fue de los mejores jugadores también en la Olimpiada y llegó en gran momento con Gerardo Martino al Mundial”.

“Tuve la oportunidad de hablar con él, porque más allá de entrenador-jugador, creo que hay una relación importante. Estoy aquí y también me gusta ser entrenador para ayudar a los jugadores a lograr sus objetivos y conseguir sus sueños, eso es algo importante que me mueve como entrenador”, explicó el seleccionador.

Lozano conoce muy bien a Alexis Vega (Imago7)

“Y bueno, la llamada estuvo, o el mensaje estuvo para él, para mostrarle mi apoyo. Que él sepa que todas las acciones tienen consecuencias y él sabrá más que nadie lo que hizo. Y bueno, afortunadamente está de vuelta haciendo lo que más le gusta hacer”, detalló Jaime Lozano tras el regreso de Alexis Vega a la actividad oficial con las Chivas de Guadalajara.

Lozano no descarta un regreso de Vega a la Selección Mexicana

Incluso, Lozano tuvo palabras de elogio para con Vega, por lo que su regreso al Tri no sería descabellado en caso de que logre recuperar terreno en el Rebaño: “Es un chavo muy fuerte mentalmente, es un chavo que ha pasado por una historia de superación importante, entonces me queda muy claro que esto no lo va a detener, que esto sin duda alguna lo hará crecer, lo hará madurar y ser una mejor persona primero y después mejor jugador. Estaremos ahí al pendiente, estaremos ahí a las órdenes para que él pueda seguir ayudando a su equipo y después evidentemente pueda volver a la Selección Nacional”, completó el estratega.