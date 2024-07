Es cierto: su regreso al futbol mexicano, de momento, no logra el impacto que se esperaba en un principio. Sin embargo, nadie puede negar que Chicharito Hernández es uno de los personajes más emblemáticos de la Liga MX. Su trayectoria habla por sí sola y hoy la afición de Chivas confía en volver a ver una buena etapa del goleador.

En los últimos partidos se lo pudo ver a Chicharito Hernández en mejor forma, aunque todavía se espera que pueda aportar un buen número de goles. Asimismo, hubo reportes que señalaron que al delantero le ofrecieron jugar un partido homenaje en el Estadio Akron, para cerrar su etapa con el Tri.

No obstante, Chicharito rechazó la propuesta por una fuerte razón: todavía no da por cerrado ciclo con la playera de la Selección Mexicana. El delantero de 36 años confía en que puede regresar si se luce con el Rebaño, a tal punto de que confía en jugar el Mundial de 2026.

¿Se cumple su sueño? Rafa Márquez, gran admirador de Chicharito

Tras el fracaso en la Copa América 2024, la Selección Mexicana tomó la decisión de interrumpir el ciclo a cargo de Jaime Lozano. A falta de anuncio oficial, todo indica que Javier Aguirre tomará las riendas del Tri con un personaje emblemático como su ayudante: Rafa Márquez.

Chicharito y Rafa Márquez compartieron muchos años en el Tri (Imago)

El histórico futbolista del Tri no seguirá en el Barcelona B para poder sumarse a la Selección Mexicana. En el pasado, Márquez se mostró sorprendido por la decisión de no llevar a Chicharito al Mundial de Qatar 2022. ¿Le harán un lugar en las convocatorias de este nuevo ciclo?

Encuesta ¿Crees que Chicharito pueda ser útil en la Selección Mexicana? ¿Crees que Chicharito pueda ser útil en la Selección Mexicana? Sí, si antes se destaca en Chivas No, su tiempo ya pasó YA VOTARON 13 PERSONAS

¿Qué dijo Rafa Márquez sobre la asuencia de Chicharito Hernández en la Selección Mexicana?

Tiempo atrás, ante los rumores de que los propios referentes vetaban el regreso de Chicharito al Tri, Márquez opinó: “El verdadero líder y quien lleva las riendas es el director técnico, no quiero pensar que si está pasando esto, que los jugadores decidan que alguien no venga a la Selección, me parece que está mal gestionado. Porque, ¿cómo puedes prescindir del gran goleador de la selección y que aparte de todo estamos con falta de gol, que no pueda venir?”.

Márquez, quien compartió durante muchos años con Chicharito y también jugó en la elite mundial, consideró: “Creo que es una mala gestión ya sea del que lleva un poco el líder en la selección que es el director técnico y también de la otra parte administrativa, porque es un poco de todo. ¿Por qué no tener todas las herramientas posibles que tenga para ser mejor? Entonces que esté fuera Javier, nada más por eso, es inconcebible”.