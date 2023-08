Tras quedar eliminados en la Leagues Cup 2023, Chivas piensa en llegar de la mejor manera a la reanudación al Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, Miguel Jiménez habló de su actualidad y dejó un claro mensaje.

No hay dudas de que el Wacho se ha ganado su lugar a base de trabajo y grandes actuaciones. Sin embargo, nunca terminó de dar la confianza que se esperaba, por lo que la llegada de un portero siempre fue claro.

Por otra parte, de cara a la reanudación del campeonato, Miguel Jiménez habló de su momento y marcó que él se tiene que preocupar por llegar bien a cada encuentro. “Al final tengo que enfocarme en lo que haga o deje de hacer yo: Miguel el Wacho Jiménez”, expresó a Claro Sport.

Y agregó: “Creo que trato de enfocarme en qué tengo que mejorar, en qué tengo que corregir, siempre en beneficio del grupo. Al final de cuenta, con la llegada de Oscar claro que crece la competencia, Tala tampoco ha dejado de peleear el puesto. Siempre lo he dicho aquí la exigencia va a ser al 100%. Quien esté mejor va a jugar”.

Wacho Jiménez dijo por qué nunca se dio por vencido

Por último, comentó que nunca que se dio por vencido. “La verdad que nunca dejé de creer. Sabía que venía haciendo bien las cosas. Sabía que quien hace bien las coas que siempre está trabajando, que siempre está enfocado que siempre está apoyando dónde le toca estar, Díos siempre le va a dar esa oportunidad. Yo lo veía así. Me levantaba pensando de que un día se me iba a dar esa oportunidad y no tenía que desaprovecharla. Todos los días, como hasta hoy, he trabajado al 100% porque las oportunidadaes no sabes cuando se van a dar. Lo que si tienes que estar de la mejor manera para afrontarla”, expresó.