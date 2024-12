Chivas se prepara en Zacatecas para llegar de la mejor manera al Clausura 2025 de la Liga MX. En medio de los diferentes rumores sobre el mercado de pases, AEK Atenas le marcó la cancha al Guadalajara si quiere mantener las negociaciones para llevarse a Orbelín Pineda.

No hay medios o periodistas que no paren de afirmar que el Rebaño Sagrado está detrás del Maguito para el próximo campeonato. A pesar de las declaraciones del dueño del equipo griego, las noticias respecto a las tratativas para fichar al mediocampista no han bajado.

Ayer AEK Atenas podría haber enviado un claro mensaje a la directiva de Chivas respecto a sus intenciones por fichar a Orbelín Pineda ya que fue titular en la victoria contra PAS Lamia 1964. El excampeón con el Guadalajara jugó 85 minutos en el equipo de Matías Almeyda.

Orbelín Pineda volvió a ser titular en Chivas. (Foto: IMAGO-IMAGES)

Queda claro que el Guadalajara tendrá que hacer algo más para quedarse con el Maguito porque vio acción en los 15 juegos de la superliga de Grecia. Según Transfermarkt, el exjugador del Rebaño Sagrado no marcó goles aún, pero lleva casi mil minutos de juego, dos asistencias y dos cartulinas amarillas.

La advertencia que recibió Chivas sobre AEK Atenas

El jueves pasado advirtieron al Guadalajara lo duro que será negociar con AEK Atenas por Orbelín Pineda.”Creo que Chivas puede pagar lo que quiere Orbelín Pineda, el gran tema es que después hay que sentarse a negociar con el AEK y no es fácil para negociar. Rayados, en el mercado pasado, llegó a ofrecer 10 millones y el AEK ni se movió. ¿Qué quiere decir? Me parece una negociación compleja. De mínima habría que pagar 10 palos más el salario”, informó César Merlo en IG sobre los primeros contactos entre el Rebaño Sagrado y el jugador.

De complicarse las negociaciones el Guadalajara deberá pagar la cláusula de salida del mediocampista. Según lo informado por Jesús Bernal la cifra es cercana a los 16 millones de dólares.