Chivas continúa tomando con calma la elección de su nuevo director técnico para el Clausura 2025, en donde el nombre de Matías Almeyda volvió a sonar fuerte dentro de la institución, en donde habría una nueva esperanza de que se concrete el fichaje del argentino dentro de las próximas semanas.

Pese a que el propio Pelado reconoció que no ha recibido ningún ofrecimiento por parte de la directiva del Guadalajara, un nuevo reporte aseguraría que el sudamericano sí está en la lista de candidatos y que sería una de las opciones más importantes de la baraja de nombres que hay en el redil.

Es por eso que el reportero de Récord, Jesús Hernández, aseguró que dentro de la directiva del chiverío tienen previsto avanzar en las negociaciones a mediados de diciembre o máximo en el mes de enero, en donde reveló que la postura contra el sudamericano ha comenzado a ser más abierta, por lo que ya aparece en posteos oficiales del club.

“Me dicen que sigue siendo opción de la directiva. Hay varias opciones, pero que quieren tenerlo a Almeyda, quieren tenerlo y me dicen que para enero. Mi contacto me dijo que están pensando en Almeyda y quisieran tenerlo amarrado a mediados de diciembre.

“El tema de Matías Almeyda no ha desaparecido, sigue siendo una opción y lo tienen presente. En el homenaje del Chapito, ya apareció en los videos”, aseguró el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuál es el factor que impide, al día de hoy, el regreso de Matías Almeyda a Chivas?

Las diferencias del pasado parece que todavía no están olvidadas del todo, por lo que Amaury Vergara no habría entablado ningún tipo de comunicación con el Pelado, situación que hasta que no sea solucionada, no avanzaría el regreso del argentino al Guadalajara.