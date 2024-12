Las Chivas de Guadalajara pasan por momentos complicados por un título más del América que los dejó a cuatro de distancia del acérrimo rival, sin embargo hay una de sus piezas claves que pudo en algún momento ser rojiblanco y se trata del capitán Henry Martín, quien ya había aceptado el ofrecimiento.

El exdirector deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez reveló lo que sucedió cuando le hizo una oferta a Henry Martín para que llegara a la Perla Tapatía, ya que en ese momento no pasaba por un buen momento con las Águilas y esto habría sido fundamental para que aceptara salir de la institución capitalina.

Peláez recuerda el día que Henry aceptó ir a Chivas

Fue en el programa Futbol Picante de ESPN cuando Peláez Linares habló del momento en que pensó que Henry Martín jugaría con Chivas y aunque no dio el año exacto en que sucedieron estos hechos se presumen que pudo ser entre el 2021 y el 2022, justo cuando el atacante mexicano no eran considerado titular con los azulcremas.

Henry le ha hecho varios goles a Chivas. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

“Yo hablé con el América, ¿puedo hablar con el jugador? (Le preguntó a América). Hablé con Henry ¿vienes a Chivas? Me dijo que sí. Ya estaba prácticamente amarrado, no pasaba un buen momento en América estaban tres o cuatro delanteros, Roger Martínez, Federico Viñas… tenía mucha competencia interna y pudo haber llegado a Chivas y ya no se concretó”, fue parte de lo que comentó Peláez.

En la misma emisión el comentarista Ricardo Puig cuestionó al exdirectivo si la estrategia de Henry Martín no había sido utilizar a Chivas para meterle presión al América con un aumento salarial y un nuevo contrato, a lo que Peláez, quien también jugó con Guadalajara, respondió titubeante que no.

Ricardo Peláez fue director deportivo del Rebaño del 2019 al 2022, donde sus resultados no fueron lo que se esperaba ya que solamente tuvo unas Semifinales en el 2020 como su mayor logro, por ello un gran sector de la afición le recrimina sus decisiones en la elección de jugadores durante su gestión, pues únicamente Roberto Alvarado ha sido exitoso.