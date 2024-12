Chivas está viviendo tiempos de renovación, por lo que la directiva está concentrada en la contratación de nuevos refuerzos para apuntalar al equipo para el Clausura 2025; sin embargo, también está trabajando para encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes de Óscar García Junyent para liberar espacio para los nuevos futbolistas.

Tras varios días de trabajos con los futbolistas, el entrenador español ha estado evaluando a los jugadores rojiblancos, por lo que ha decidido los nombres de los elementos que ya no entran en planes para el próximo torneo, en donde han destacado nombres como Antonio Briseño o Isaác Brizuela.

Sin embargo, García Junyent habría analizado a detalle el rendimiento de Érick Gutiérrez, futbolista que sonó fuerte para abandonar el redil en las próximas semanas, por lo que el europeo tomó una decisión sobre el mediocampista zurdo surgido del Pachuca, por lo que le notificó a la directiva que cuenta con él, deteniendo su posible salida de la institución.

“Ya le habían dicho que le fuera buscando acomodo tanto a Bruce El-mesmari como a Érick Gutiérrez. Un sector de la directiva decía que ya no daba para más y que no iba a crecer más con el Guadalajara, pero tampoco coincidió Óscar García que detuvo la eventual salida del Guti. Hasta ahorita, la detuvo”, así lo reveló el reportero de As México, César Huerta.

Diversos reportes indicaban que el Guti no entraba en planes de la directiva del chiverío debido a sus condiciones futbolísticas, en donde destaca por la inteligencia y calidad, pero no es rápido como lo estaría deseando el estratega Óscar García; sin embargo, el timonel quiere al zurdo en su plantel para el 2025.

¿Quiénes serían las bajas de Chivas para el Clausura 2025?

Directiva y cuerpo técnico del Guadalajara estarían evaluando a los futbolistas, por lo que varios de ellos no entrarían en planes para el próximo torneo, en donde destacarían jugadores como Antonio Briseño, Isaác Brizuela, Pável Pérez, Sergio Flores, Santiago Ormeño, entre otros.