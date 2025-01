Chivas se encuentra en plena preparación para el Clausura 2025 de la Liga MX con el objetivo de llegar de la mejor manera al juego contra Santos Laguna. En medio de la pretemporada la novela de Jesús Orozco Chiquete y dan a conocer la dura postura que tomó el jugador para presionar al Rebaño Sagrado y salir a Cruz Azul.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de la inminente salida del jugador que se formó en Verde Valle. Diferentes periodistas señalan que el defensa esta enojado por no haber salido en el último mercado de verano al Anderlecht de Bélgica.

Se sabe muy bien que Cruz Azul no para de insistir con fichar a Jesús Orozco Chiquete, pero Chivas se mantiene firme en su postura en que se haga en una sola exhibición. En este contexto destapan que el zaguero del Rebaño Sagrado estaría dispuesto a ir a la Federación Mexicana de Futbol para destrabar su salida al equipo de la Noria.

Jesús Orozco Chiquete podría presionar a Chivas en la FMF.

Según lo informado por César Huerta, el entorno del jugador comenzó a amenazar con llegar a legales su caso. “El entorno buscaría llevar la controversia de la Federación Mexicana de Futbol. Entiendo yo, según como está, alegando que no se está cumpliendo una parte de su contrato. (…) No hay incumplimiento de contrato, el Guadalajara sabe que de acuerdo a esta cláusula tiene que vender o negociar la venta del futbolista en las condiciones que Chivas quiere. Si bien la cláusula no habla de que sea a una sola exhibición, tampoco dice que el Guadalajara tiene que aceptar abonos”, explicó.

Destapan la fecha que se resuelve el futuro de Jesús Orozco Chiquete

Cabe destacar que en la mañana de hoy Alejandro Ramírez confirmó que Amaury Vergara está metido en las negociaciones y que se resolvería el viernes. “Amaury Vergara está metido en todo, está empapado y al día con el equipo. Está más metido que nunca, siente que es el momento en que puede marcar una pauta muy importante. Respecto a eso hay una orden directa: con Jesús Orozco Chiquete, el próximo viernes tiene que darse una definición”, señaló.