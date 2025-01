Luego de confirmado el trueque entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, quedó definido el futuro de Jesús Orozco Chiquete. Luego de varias semanas de negociación por el defensor, se determinó que se sume a las filas de la Máquina Cementera, pero el Rebaño Sagrado no se queda con las manos vacías.

El equipo tapatío recibe a cambio a Luis Romo más dinero. De esta manera, lo que parecía no tener fin llega a una conclusión que deja conforme a todas las partes. Luego de que trascendiera que Cruz Azul iba a ejecutar la cláusula de rescisión de 11 millones de dólares, la negociación tomó otro rumbo.

Los azulados no se decidieron a ejecutarla ya que pretendían pagar ese monto en cuotas, algo que no se prevé en la cláusula. Chivas había propuesto, tiempo atrás, el trueque entre Romo y Orozco Chiquete, pero la Máquina Cementera quería mantener al ex Rayados de Monterrey en su plantilla.

Para llegar al desenlace, ambas partes cedieron algo y se llegó a un acuerdo. Sin embargo, no había sido el único intercambio que había propuesto el Rebaño Sagrado. En su momento, Omar Villarreal informó que desde la dirigencia se fijaron en Sebastián Córdova y Sebastián Fierro, pero no prosperó ninguna negociación.

Sebastián Córdova es un jugador importante en Tigres. (Getty)

La determinación de Tigres y Córdova ante el interés de Chivas

En las últimas horas trascendió que Chivas sigue interesado en Sebastián Córdova, aunque en esta ocasión debería ser una transferencia definitiva. Ahora, Diario AS dio a conocer que tanto el club como el jugador tomaron una decisión: Córdova se queda en Tigres.

El exjugador de América no tiene pensado dejar el conjunto universitario. Además, desde el club no quieren dejar salir al mediocampista de 23 años, al menos hasta que no tengan un reemplazante natural dentro de su plantilla, algo que no sucede actualmente.