Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul. En medio del inicio del Play-in, destapan por qué Jesús Orozco no dejará al Rebaño Sagrado.

Mercado de pases 2025: el motivo por el que Jesús Orozco no dejará a Chivas por Cruz Azul

Chivas se prepara para la primera final que tendrá ante Altas si aún busca consagrarse campeón del Apertura 2024. En medio del torneo vuelve a resurgir la posibilidad de que el Guadalajara pierda a Jesús Orozco, pero destapan que el defensa no solo está molesto con la directiva, sino que además hay tranquilidad de que se quede en Verde Valle.

Sin duda uno de los jugadores que se destaca de la mejor manera es Chiquete quien en estos momentos se encuentra con la Selección Mexicana. A su vez, se sabe que fue buscado por parte de Anderlecht de Bélgica.

Por otro lado, la semana pasada se dio a conocer que Jesús Orozco está enojado con la directiva porque no aceptaron la oferta de cuatro millones de dólares que ofrecieron por él desde el conjunto belga.

Jesús Orozco no saldrá de Chivas.

“Me cuentan que la gente cercana a Chiquete ha dicho: ‘no lo dejaste salir al Anderlech, si viene Rayados, si viene Tigres, si viene Cruz Azul y pone más lana que el Anderlecht ¿lo dejas ir?’ Mi contacto me dijo que Chiquete solo se va vendido. Si la ponen (dinero), se va a ir”, explicó Jesús Hernández en su canal de YouTube.

El tono de esta postura del futbolista rojiblanco no lo bajó César Huerta en su canal ya que confirmó esta palabras, pero agregó que desde el Guadalajara confían que no va a querer salir. El motivo principal es que si Cruz Azul paga la cláusula de salida, la Máquina va a pedir un número similar para vender a Europa.

“El sartén por el mango al momento de definir el futuro del Chiquete está del lado de Chivas. Chiquete sabe que si él se va con una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares Cruz Azul le puede hacer paro de venderlo un poco más barato, pero no mucho más. Chivas lo puede vender a un precio menor porque no lo invirtió en comprarlo, si en formarlo pero no es lo mismo”, comentó.

Y agregó: “Si no fuera por este detalle sería altamente que se fuera porque está molesta. Sabiendo esto y teniendo como prioridad jugar en Europa e irse a un mejor futbol ahí dice: ‘tal vez, esperar por una mejor oferta’ porque si se va a Cruz Azul en 12 millones Cruz Azul no te lo va a vender en menos de 10 o 9 millones.