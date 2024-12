En las Chivas de Guadalajara hay confusión por lo que sucede con Jesús Orozco Chiquete, quien está muy cerca de ser nuevo jugador de Cruz Azul, o al menos eso es lo que sucedió la noche del martes en una emisión de Futbol Picante, cuando algunos comentaristas cayeron en varias imprecisiones por la salida del zaguero.

El Rebaño Sagrado tomó la decisión de no negociar con Cruz Azul, sino simplemente esperar a que se hiciera efectivo el pago de la cláusula de rescisión en el caso de Jesús Orozco Chiquete que es de 11 millones de dólares, pero justamente esa es la situación que desató una serie de preguntas sin respuesta que ni el propio Ricardo Peláez pudo contestar, al haber sido el artífice de la llegada del Piojo en el 2022.

¿De qué depende que Chiquete vaya a Cruz Azul?

Las dudas iniciaron cuando Jorge Pietrasanta, narrador y fiel seguidor de Chivas, afirmó que la directiva rojiblanca tiene una deuda con La Máquina por el traspaso de Roberto Alvarado en la negociación donde Uriel Antuna acabó vestido de celeste, lo cual afirmó, sería clave en la salida de Jesús Orozco Chiquete a la capital del país.

Chiquete está muy cerca de Cruz Azul Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Aquí hay un asunto o problema extra que todavía debe (Chivas) la mitad del pase del Piojo Alvarado, entonces tratarán de arreglar, pagar menos (Cruz Azul). Sí, la mitad (debe Chivas). Lo que tratará Cruz Azul y por eso Chivas le va a decir que no, es que ese 50% no operaría y no le darían esos 11 millones a Chivas”, fue parte de lo que comentó Peitrasanta.

Esto también motivó la intervención de Ricardo Peláez, exdirector deportivo de Guadalajara, quien únicamente explicó que la escuadra tapatía es dueña de Alvarado, pese a que comparte el 50% de la carta con los cementeros: “La mitad de los derechos federativos son de Guadalajara. Eran de Cruz Azul, pero ahora es de Chivas”.

Con estos comentarios tampoco se resolvió ninguna pregunta, al contrario, salieron más inquietudes al aire, pues se desconoce si Chivas sigue debiéndole dinero a Cruz Azul por el fichaje de Alvarado hace más de dos años y si esto condicionará la llegada de Chiquete a los celestes, pues está claro que para dejar salir a uno de sus canteranos con más proyección, deben recibir al menos 11 millones de dólares o esa es la cifra que se ha manejado en la mayoría de la prensa nacional.