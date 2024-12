Chivas lleva adelante la pretemporada en Verde Valle para el Clausura 2025 de la Liga MX, torneo en el que debutará contra Santos Laguna. En medio de la pretemporada dan a conocer que el Rebaño Sagrado definió que a Jesús Orozco Chiquete se la va busca acomodo llegue o no el dinero de la cláusula de rescisión para que sea Cruz Azul.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de la inminente salida del defensa al conjunto de la Noria. Sin embargo, pasan los días y la Máquina Cementera no dio aviso de que se haya pagado los once millones de dólares por el futbolista que hoy le pertenece al Guadalajara.

En medio de los tira y afloje que hay entre Chivas y Cruz Azul, el equipo celeste dio una plan de pago de tres partes, se dio a conocer que la directiva tomó una decisión con Jesús Orozco Chiquete. Según lo informado por César Huerta el defensa se va del Rebaño Sagrado llegue o no una oferta por parte de la Máquina.

Chivas le buscaría acomodo a Jesús Orozco Chiquete. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por César Huerta la forma en la que se manejó el defensa rojiblanco no gustó y cansó a la directiva. Es por este motivo que si el dinero no llega tienen pensado encontrarle acomodo y la única manera que no salga se dará si no hay un club que se interese en ficharlo en este mercado de pases.

Sin embarazo, en el mismo reporte el periodista de Diario As detalló que fue Cruz Azul el que le dio tranquilidad al jugador y a su representante al marcarle que la operación se va a llevar a adelante, por lo que no tienen que causar ningún tipo de problemas con Chivas. Es por este motivo que el sábado comenzó a llevar adelante la pretemporada con el Guadalajara.