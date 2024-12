En el último tiempo están siendo más recurrentes de lo normal los casos de jugadores con pasado en Chivas que llegan al América. Sin ir muy lejos, en la actual plantilla de las águilas podemos encontrar 3 ejemplos: Rodolfo Cota, Cristian Calderón y Alejandro Zendejas.

No obstante, el equipo de la Ciudad de México no se estaría conformando con el trío de futbolistas que cuentan con experiencia en el Rebaño Sagrado. En las últimas horas, la información que trascendió es que América tiene en la mira a Diego Campillo, futbolista con pasado en el Tapatío.

En el equipo filial de Chivas se destacó consiguiendo un campeonato, pero de manera sorpresiva dejó la estructura rojiblanca. El jugador de 23 años actualmente es parte de los Bravos de Juárez. En la fecha 6 del reciente Apertura 2024, Campillo y sus compañeros visitaron a Chivas y el Rebaño se llevó los 3 puntos con un contundente resultado de 5 a 0.

Diego Campillo milita en los Bravos de Juárez. (Imago)

Sin embargo, la nota en la previa del partido la dio el mediocampista defensivo, ya que en la conferencia de prensa habló de su partida. “Son cosas que a veces me pregunto (su salida de Chivas). Nunca hubo una razón de su parte. Claro que tenía la ilusión, fui campeón con Tapatío y en el Campeón de Campeones después. Quería llegar a Primera con Chivas, pero nunca me dieron motivos puntuales de mi salida“, expresó el nacido en Victoria de Durango.

El probable motivo de su salida de Chivas

Diego Campillo ahora aparece en el radar del América. Medios como El Informador mencionaron que las águilas están pensando en incorporarlo, ya que perdieron a Iván Rodríguez y podrían desprenderse también de Richard Ortiz. En América deberán tener en cuenta lo que contó el periodista Jesús Hernández sobre el jugador cuando se fue de Chivas.

“Algo hizo extra cancha, que no me cierra que lo hayan sacado así del equipo. No hay una razón futbolística y yo no sé, insisto, supongo que algo hizo, porque no es lógico que se vaya así, que un talento con esas características”, apuntó el comunicador.