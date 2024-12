A pesar de todo lo que se habló en las últimas semanas, el defensa central Jesús Orozco Chiquete todavía sigue siendo jugador de las Chivas de Guadalajara, el equipo que lo vio crecer como persona y como profesional. Su fichaje por Cruz Azul aún no se anuncia y hay mucha incertidumbre al respecto.

Con el correr de los días, el ruido mediático ha sido menor alrededor de Chiquete Orozco, quien según numerosas fuentes ya tiene un acuerdo económico para llegar a la Máquina Cementera, la cual lo haría beneficiario de un imponente salario. ¿Pero por qué no se anuncia el fichaje?

Reportan que Chivas no responde a Cruz Azul: ¿Pagan o no la cláusula?

La importancia que tiene Chiquete Orozco dentro de la plantilla rojiblanca hace que para el Rebaño sea considerado como intransferible dentro del mercado local. Por eso Cruz Azul está obligado a pagar su cláusula de rescisión para llevárselo, algo que hasta el momento no ha realizado.

Desde ESPN informaron que la Máquina Cementera ha intentado negociar por Chiquete Orozco para que su salida sea en buenos términos, pero Chivas no dio una respuesta alguna. Al parecer, en Verde Valle no tienen interés en negociar nada y sólo esperarán para ver si Cruz Azul abona o no los 11 millones de dólares pactados en la cláusula de salida.

Las pruebas médicas, otro aspecto a tener en cuenta

Chiquete reportó a pruebas médicas con Chivas, pero no volvió a entrenar por positivo en chikunguya (Imago7)

Por otro lado, aunque algunos reportes ponían en duda el fichaje, desde Cruz Azul mantienen su postura de que abonarán la cláusula de rescisión. Lo que sucede es que en La Noria no quieren pagar hasta que el jugador supere las pruebas médicas, algo que recién podría darse el próximo 2 de enero cuando la Máquina regrese a los entrenamientos.

¡Un pago! Chivas no se mueve de su postura

Asimismo, también se dijo que Cruz Azul pretendía abonar los 11 millones de dólares pero en dos partes, algo que Chivas no acepta. Y para que pueda ejecutarse la cláusula, el dinero debe ser abonado en su totalidad en una única instancia. ¿Será por eso que en Verde Valle no contestan los llamados desde La Noria?

Chiquete Orozco no reporta con Chivas

Mientras tanto, Chiquete Orozco sigue sin reportar a la pretemporada de Chivas, pues dio positivo de chikunguya y por eso no ha estado entrenando al parejo de sus compañeros. Hasta que Cruz Azul no abone los 11 millones de dólares en un sólo pago, el defensor central seguirá perteneciendo al Rebaño y siendo elegible de cara al Clausura 2025. ¿Nos acercaremos al final de la novela?