El Guadalajara mantiene los trabajos en Verde Valle luego de que cancelara las actividades en Zacatecas. El motivo de inesperada decisión se debió a que parte del equipo fue asalto cuando se dirigía junto a Saúl Zamora para que le hagan estudios por su lesión.

En medio de la pretemporada para el Clausura 2025 Chivas se mantiene muy activo en el mercado de pases porque busca llegar a cerrar refuerzos bombas. En medio de la gran ola de rumores dieron a conocer que Jesús Orozco Chiquete podría quedarse ya que el Rebaño Sagrado no cede en las negociaciones.

Como se sabe la cláusula de salida del defensa en el futbol mexicano es de más de 10 millones de dólares, pero el Guadalajara lo deja salir si ponen todo el dinero junto. “Se podría quedar en Chivas. Cruz Azul NO ha pagado y la negociación se tambalea. Chivas no cede un milímetro. Un solo pago o no habrá trato. La promesa para Chiquete sigue, le ayudarían a salir en verano a Europa”, informó Erick López en X.

Cabe resaltar que Óscar García Junyent le pidió a la directiva hacer lo posible para que Chivas mantenga en el equipo a Jesús Orozco Chiquete. Sin embargo, el Rebaño Sagrado sabe muy bien que de caer una oferta por el total de la cláusula la salida del zaguero se dará debido a que el jugador no quiere seguir en el conjunto rojiblanco.