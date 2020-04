Acusan a José Luis Higuera de quedarse con dineros de premios a jugadores de Chivas

Una nueva denuncia pública ha aparecido en contra del ex director general del Club Deportivo Guadalajara, José Luis Higuera, esta vez por apropiación indebida de dineros que iban dirigidos a los futbolistas.

El denunciante, tal como ocurrió la vez pasada con Ángel Reyna, fue un ex jugador rojiblanco, en este caso, Míchel Vázquez, quien fue acusado públicamente en la temporada 2015-16 de filtrar conversaciones privadas, revelando desigualdad en la entrega de los bonos y premios.

"Yo hablé con Higuera, le dije que 'me están robando' y que hiciera algo, eres directivo y un jugador (Omar Bravo) no puede estar por encima de cualquiera, si sabes que están haciendo las cosas mal puedes corregirlo, total que Higuera hizo que la Virgen me hablaba", partió señalando el otrora atacante en conversación con el portal partidario Historia Chivas.

¿Te lo perdiste? ����



�� Michel Vázquez le confeso a nuestro colaborador @carlozadh que @JLHB33 se quedó con una parte de los premios que lo tocaban a cada jugador. ����@LeyendasDelGdl #HC2020 | #Chivas | #MichelVázauezEnHC ���� pic.twitter.com/cEq9moKPjz — Historia Chivas (@Historia_Chivas) April 9, 2020

Luego, agregó que "yo siento y te lo digo honestamente que hasta él (José Luis Higuera) se metió dinero de ahí, porque no eran diez pesos y créeme que él quedaba mejor ayudando a que se hiciera el bien".

"Yo no exigía que a mí me pagaran más por nada, yo tenía mis argumentos en ese momento y te digo, la gente dice que yo fui el hablador, el chismoso. Honestamente me afectó en su momento con otros equipos, porque yo tenía dos ofertas de equipos de Primera División y eso me afectó porque no lo vieron bien, ellos vieron que yo estaba en el ojo del huracán por chismoso, y te digo sinceramente que de mí no salieron esos chats", complementó Vázquez.

#QuedateEnCasa



