Adolfo Bautista pone al América como ejemplo de lo que debe hacer Chivas

Nadie se lo esperaba. El ex delantero del Club Deportivo Guadalajara, Adolfo Bautista, fue enfático en criticar a la institución, asegurando que no tiene el poder para mantener en el tiempo un equipo ganador, algo que si ha hecho, a su juicio, el archirrival América, a quien lo pone como ejemplo.

Así lo habló en diálogo con el programa Fútbol Club, de la cadena TUDN, donde enfatizó que "hay un buen plantel en Chivas, pero le ha costado mantener el plantel, en el último campeonato hicieron lo mismo que hicieron en el 2006, vendieron jugadores, vendieron a Oswaldo Sánchez, me vendieron a mí, y así no se puede".

Luego, agregó que "en cambio otras instituciones campeones se arman más, como América, después de ser campeón, se fueron uno o dos elementos y llegaron 3 y así están siempre luchando en lo alto".

De hecho, el Bofo continuó con su crítica al Rebaño Sagrado, y afirmó que "sinceramente no hay líder en Chivas, llegan jugadores y se van, y en la Selección me tocó otra época, con jugadores líderes y ahorita el que puede ser es Guardado pero ya va de salida, Chicharito, pero son muy pocos jugadores".

Finalmente, consultado por si se siente un ídolo para los rojiblancos, respondió que "pienso que se tendría que hacer una encuesta a toda la afición, mucha gente nos recuerda, a mí en lo personal me recuerdan y me ha comentado que soy el último ídolo, a unos le gustan, a otros no, es polémica, yo me siento agradecido de haber vestido esa camiseta del Guadalajara".