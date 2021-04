¿Volverá a Chivas? La respuesta de Alan Pulido que ilusiona a la afición

Alan Pulido es uno de los mejores delanteros que pasó por el Deportivo Guadalajara en los últimos años, sin lugar a dudas. El oriundo de Ciudad Victoria defendió la playera rojiblanca entre agosto de 2016 y diciembre de 2019, lapso en el que hizo 41 goles en 117 partidos disputados. Esto, sumado a sus grandes actuaciones en encuentros de suma importancia, lo convirtió en un jugador querido por la afición.

En busca de nuevos desafíos, el atacante de 30 años decidió marcharse a la Major League Soccer para jugar en Sporting Kansas City, equipo con el cual se adaptó muy rápido y posee un promedio goleador fascinante. Puligol sigue demostrando que está en un gran nivel y es capaz de marcar diferencia, por lo que los Chivahermanos exclaman por su regreso constantemente en redes sociales.

En un diálogo exclusivo con TUDN, Alan Pulido fue consultado sobre su futuro y si le gustaría regresar a la Liga MX tras su paso por la MLS. A pesar de que está concentrado en su presente y no tiene bien claro qué hará en las siguientes temporadas, sus palabras ilusionaron a sus seguidores rojiblancos.

Mensaje de Alan Pulido al despedirse de Chivas en 2019 (Instagram @alan_pulido17)

"Es difícil tratar de analizar el futuro, voy viviendo el día a día, sé perfectamente que el futbol es de momentos y no se descarta ninguna posibilidad y se abren puertas para regresar a México o a Europa", explicó el centrodelantero que pasó por Tigres UANL, APO Levadiakos y Olympiakos de El Pireo.

Más adelante confesó: "Por la edad es difícil regresar al futbol europeo, se fijan más jóvenes como me tocó y en la Liga MX siempre está la posibilidad de regresar en algún futuro, acá estoy viviendo cosas muy lindas, un país muy diferente y me siento cómodo, no sé si acá me toque estar más años o retirarme".