"Me encanta que me critiquen": Alexis Vega desafía a sus detractores

Alexis Vega es, sin ninguna duda, uno de los puntos más altos del Deportivo Guadalajara. Ha sido fundamental en los últimos 3 partidos, en donde ayudó al equipo a conseguir 3 triunfos clave que lo posicionan dentro de la Liguilla. Pero su gran momento no es de ahora: en los últimos dos torneos mostró un enorme nivel y terminó de explotarlo en el torneo Preolímpico de Concacaf, donde obtuvo el Balón de Oro.

El Gru es el hombre más importante de Chivas en la ofensiva actualmente: ha producido 7 goles en las 16 fechas que disputó (marcó 2 y repartió 5 asistencias). Estos 7 tantos no fueron en vano y han ayudado a que el Rebaño Sagrado consiga puntos más que importantes. En diálogo con Chivas TV, el mediapunta de 23 años analizó su presente y se animó a desafiar a sus detractores.

+ Gol que valió un triunfo

"Estoy tranquilo porque he aportado al equipo, lo he hablado con el técnico y los compañeros, a veces algunos aficionados no saben de futbol y critican por criticar, pero los números ahí están y soy un jugador que ayuda bastante al equipo. Acierto muchos de los pases de los cuales tampoco la gente ve y es importante para mí porque sé que estoy trabajando en silencio, eso es importante", apuntó con contundencia Alexis Vega.

+ Asistencia que valió un triunfo

Más adelante señaló: "Después la gente va a empezar a reconocer tu trabajo, no siempre el delantero tiene que hacer goles, se ayuda al equipo a trabajar bien, generar espacios y dar pases, primero ir en beneficio del equipo y posteriormente gracias a ello se da el resultado de anotar y asistir a los compañeros, eso me da satisfacción".

"Nos ayuda bastante que nos critiquen y nos exijan porque eso nos ayuda a mejorar bastante el día a día y siempre trabajamos para mejorar, queremos ser mejores. Me encanta que me critiquen, que exijan dentro de la cancha, es válido y pagan un boleto para ver, siempre quieren ver a Chivas adelante", sentenció Gru.