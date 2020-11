Alexis Vega explica el porqué de las indisciplinas en Chivas de Guadalajara

El tema de las indisciplinas en las Chivas de Guadalajara sin duda que han dado mucho que hablar, producto de que no es la primera vez que se vive una situación extradeportiva en la interna del club rojiblanco y que, sin duda, es una situación que se debe tener en consideración para el futuro del equipo.

Alexis Vega, delantero del Rebaño Sagrado, platicó con Marca Claro sobre esta situación en la que explicó porque se dan las indisciplinas en el conjunto rojiblanco indicando que se pueden dar por la forma de vivir que uno tiene en la ciudad de Guadalajara.

“La verdad es que todos somos seres humanos y cometemos errores, yo también me vi envuelto en algunas situaciones fuera del campo, pero te digo, de esto se aprende, gracias a esos errores yo he visto mi perspectiva de otra forma. Aprendí mucho de esos errores y se que uno de ellos me pudo costar la carrera”.

Además, agregó que “Uno siempre está con la ilusión de conseguir nuevos retos. Me pasó cuándo estaba en Toluca porque el entorno es muy diferente al que uno tiene acá en Guadalajara, y siendo sinceros, la ciudad, el ambiente, quizás te va ganando un poquito, pero bueno, uno siempre tiene que estar fuerte de la cabeza, yo ya pasé por esos momentos”.

"Todos COMETEMOS ERRORES, de esto se APRENDE, gracias a eso yo estoy viendo las cosas de OTRA FORMA, he aprendido, errores pueden costar la CARRERA, tenemos que tener PRESENTE cuando son los TIEMPOS para poder hacer las COSAS"@Alexis_Vega9, jugador #Chivas en #MarcaClaroMVS pic.twitter.com/wzrODbKrOB — MARCA Claro (@MarcaClaro) November 3, 2020

Una situación compleja la que están viviendo algunos jugadores de las Chivas de Guadalajara, quienes fueron inmediatamente separados del plantel a la espera de la resolución que entregue la investigación y que la directiva habría tomado la decisión de rescindir los contratos de los jugadores.