Almeyda reveló cómo se enteró del ACV de Galindo

La semana pasada el futbol norteamericano volvió a la acción con el torneo 'MLS is Back' y el San José Earthquakes de Matías Almeyda y de Benjamín Galindo se enfrentó al Seattle Sounders con quienes igualaron a 0 para sumar su primer punto.

Fue un fin de semana muy emotivo para el conjunto californiano porque mostraron su aliento hacia el Maestro Galindo de diferentes maneras, desde posar con una playera con su nombre, hasta dedicarle el partido.

Foto tomada en la previa del partido ante Seattle (Prensa San José)

Matías Almeyda comentó en la rueda de prensa por partido que está muy entusiasmado con la recuperación de Galindo, además reveló que este ha estado trabajando para el equipo desde su casa mientras se rehabilita y contó como recibió la noticia de los inconvenientes de salud de su compañero.

Enorme, Pelado: en el regreso del San Jose Earthquakes a la #MLSxESPN, Matías Almeyda tuvo presente a Benjamín Galindo, su ayudanda y leyenda de México, que se recupera tras un derrame cerebral. pic.twitter.com/nrhi3HDusG — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2020

"Un día a las 7 AM me llama Benji, su hijo desesperado, yo estaba durmiendo, no entendía nada, el tampoco podía hablar. Comencé a hacerle preguntas y obviamente una llamada a esa hora era porque algo feo estaba pasando y pensé que se había contagiado de coronavirus, hasta que me dijo de su problema del coágulo", declaró.

El entrenador argentino enfatizó en que tanto el como la institución le brindarán todo el apoyo a Galindo en estos tiempos difíciles y asegura que tomarán mucho en cuenta el trabajo que pueda aportar desde su casa porque les da una perspectiva diferente a como lo ven internamente.