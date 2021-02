Amaury Vergara desmintió a Alan Pulido y le recordó que: él solicitó salir

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, respondió de manera directa a las declaraciones que realizó el delantero Alan Pulido, actual figura del Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), quien a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, afirmó que no pudo extender su estadía en el redil por las "formas" en las que se negoció una posible extensión de su contrato.

El Club Deportivo Guadalajara requiere con urgencia volver al camino del triunfo, luego de hilar empates con Necaxa (2-2) en casa y con Pachuca (1-1) en Hidalgo, en su próximo partido: el domingo frente a los Pumas de la UNAM, en un duelo que cerrará la octava jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX a celebrarse en el Estadio Akron, que seguirá siendo a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Vergara Zatarain, a pesar de las declaraciones realizadas por el ex goleador de las Chivas, no descartó un posible regreso de "Puligol" en el futuro y durante una entrevista con la cadena Espn aclaró que "yo, con toda la transparencia, voy a decir que Alan Pulido debe recordar que él solicitó su salida y bajo mi gestión, quiero jugadores que quieran estar en Chivas. El que no quiera estar en el club, no se merece estar en Chivas, al mismo tiempo, digo que así como Alan, hay grandes jugadores que nos dieron alegrías y si se juntan los factores para regresar a un jugador que quiera estar, claro que tiene las puertas abiertas".

El propietario heredero del emporio Omnilife-Chivas, del mismo modo, habló de la joya de la cantera rojiblanca: José Juan Macías, a quien augura un gran futuro en Europa, pero aclara que "yo estoy convencido de que a Macías le va a llegar su oportunidad, es un chavo que está convencido, que quiere más y que no nada más quiere lograr cosas limitadas. Él quiere ser el ejemplo del futuro del futbol mexicano, pero primero debe demostrar en el equipo donde se formó y no es lo mismo llegar a Europa con resultados en Chivas, que llegar así nada más. Yo veo grandes cambios en él y me le va dar a la afición todo su potencial, lo mejor de él está por venir".

El Rebaño Sagrado suma apenas siete puntos de los 21 ya disputados y que lo mantienen en la zona media de la clasificación general del Guard1anes 2021, por lo que trabajan en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con la misión de reencontrarse con la victoria el domingo frente a unos Pumas de la UNAM, que vienen de perder como anfitriones ante el club León y se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.