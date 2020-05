Amor declarado: Jesús Molina se quiere retirar en Chivas de Guadalajara

La llegada de Jesús Molina a Chivas de Guadalajara tuvo cierta resistencia por parte de los aficionados del equipo por su pasado como jugador de América pero sus demostraciones en el terreno de juego rápidamente hicieron olvidar cualquier duda, siendo actualmente uno de los capitanes.

El propio mediocampista ha dejado claro que su identificación con el club es grande y ha afirmado que desea terminar su carrera como rojiblanco. "Mi deseo es retirarme en Chivas, hacer una carrera, empezar a hacer un equipo de época y ser parte de esta historia", afirmó en entrevista con TUDN.

El experimentado volante cree que aún faltan muchas cosas por conseguir. "Los jóvenes tendrán muchos años para hacer un equipo de época, quiero dejar huella, pero creo que me veo y visualizo retirándome en Chivas, todo depende de la cuestión directiva y uno entiende, pero ese es mi deseo. Tres o cuatro años más, mínimo", añadió.

Para Molina fue complicado quitarse ese estigma de haber sido azulcrema. "Nunca me imaginé estar en Chivas, las críticas estaban a full cuando llegué, debido a mi paso por América sobre todo, para mí era una oportunidad, sigo pensando que voy a triunfar en Chivas, me visualizo levantando una copa".

Pese a su gran recorrido tiene grandes ilusiones de un futuro con triunfos y éxitos. "Me encuentro con un gran grupo, soy un profesional, equipo que me contrate, me brindaré al máximo. Soy agradecido con la gente que me quiere, el agradecer esa oportunidad y confianza que me brindaron", indicó.