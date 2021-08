¿Es el ideal para Chivas? Los fracasos más recientes de Antonio Mohamed como DT

Ante la inminente salida de Víctor Manuel Vucetich de la Dirección Técnica del Deportivo Guadalajara, la directiva del club se está moviendo desde hace días para encontrarle al reemplazante perfecto. Según se filtró en las últimas horas, el elegido por Ricardo Peláez sería Antonio Mohamed, a quien ya conoce de su paso por el América y viajaría a tierras tapatías próximamente.

El Turco es muy reconocido y respetado, sobre todo en México, por haber cosechado títulos con 3 equipos distintos de Liga MX. Es un entrenador muy capaz, que le llega a los jugadores y que logra una identificación con la afición. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sufrido distintos traspiés como DT y es necesario remarcarlo. Checa sus "fracasos", como los ha llamado él, más recientes.

Monterrey - 2020

El Turco alcanzó la gloria con Rayados en el Torneo Apertura 2019 de Liga MX, pero a partir de enero de 2020 todo se volvió una pesadilla para los Regiomontanos. En el Torneo Clausura 2020, que posteriormente se canceló, quedó último en la tabla de posiciones y ni siquiera cosechó victorias 10 Jornadas disputadas (5E y 5D).

En el Guardianes 2020 su equipo levantó cabeza: quedó 5 en la tabla general tras la Fase Regular, pero el fracaso llego en el Repechaje. Luego de ir ganando 2-0 ante Puebla, los Camoteros se lo empataron en el Gigante de Acero y lo eliminaron por penales. "Para nosotros es un fracaso no pelear por el campeonato, está clarísimo, soy el primer responsable", apuntó el argentino. Queda claro que ni el título de la Copa MX 2020 pudo sostenerlo en el cargo.

Turco Mohamed no tuvo una buena última experiencia como DT (Imago 7)

Huracán - 2019

Mohamed duró solamente 3 meses y 24 días como DT de Huracán (entre enero y abril), el club de sus amores y donde es ídolo. Dirigió 17 partidos: ganó 2, empató 5 y perdió 10. Tras dejarlo en una pésima posición en el torneo local y último en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, el Turco decidió dar un paso el costado y volvió a utilizar la palabra "fracaso" para analizar su estadía en el Globo.

"Pido disculpas al presidente, a los hinchas. No le pude llegar a los jugadores y no funcionó nada. Estoy muy triste porque voy a dar un paso al costado. Creo que es lo mejor para el club. Solo me queda asumir el fracaso y agradecerles a los jugadores", apuntó el exjugador.

#Huracán ���� Mohamed: “Voy a dar un paso al costado”.

El ex entrenador del Globo habló en conferencia después de la caída ante Emelec y afirmó que no continuará en el cargo ��https://t.co/YQyXgCvX3P — CA Huracán (@CAHuracan) April 24, 2019

Celta de Vigo - 2018

Antonio Mohamed asumió como DT del Celta de Vigo el 1 de julio de 2018 para encarar la temporada completa, pero nada salió como él esperaba. Ya en los amistosos de pretemporada mostró más dudas que certezas: no logró ganar en 5 presentaciones. En La Liga dirigió 12 encuentros: ganó 3, empató 5 y perdió 4. Dejó al equipo en la posición 14º.

�� Antonio Mohamed no seguirá el frente del banquillo del #Celta. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro! — RC Celta (@RCCelta) November 12, 2018

Fue cesado el 12 de noviembre, apenas 4 meses después de su asunción. "Se equivocaron de entrenador. Querían un técnico que jugara con 4-3-3 y de ahí no se moviera. Hubo cosas que no cerraban ni para ellos ni para mí, y optaron por dar un portazo y que viniera otro entrenador", confesó meses después, disconforme con su primera experiencia en Europa.

Monterrey - 2018

Luego de perder la Final del Torneo Apertura 2017 de Liga MX ante Tigres UANL en el Clásico Regiomontano, Mohamed se quedó en Monterrey por una revancha. Salió 3º en la Fase Regular del Clausura 2018 y cayó de manera sorpresiva ante Tijuana en Cuartos de Final de la Liguilla. Empató 1-1 de visitante y cayó 1-2 como local, por lo que decidió presentar su renuncia.