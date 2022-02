El delantero de los rojiblancos trastabilló por un toque adredede Jaine Barreiro y el juez central pasó de la acción y no decretó la pena máxima.

"Decisión incorrecta": Arturo Brizio reconoció que se perjudicó a Chivas al no señalar penal sobre Ángel Zaldívar

Chivas de Guadalajara cayó en casa del León 2-1 en un duelo que puede marcar un antes y un después en el futuro de Michel Leaño en el banquillo. El entrenador de los tapatíos pareciera haber agotado su crédito con Amaury Vergara y el presidente de la institución ya estaría sondeando un posible sustituto en caso de que el equipo no mejore en las próximas semanas.

El duelo ante los felinos dejó varias acciones para la polémica que pudieron influir de manera directa en el resultado final. Arturo Brizio, quien se encarga de analizar jugada tras jugada cada fin de semana, afirmó que el Rebaño fue perjudicado en el Nou Camp al no habérsele señalado un penal sobre Ángel Zaldívar.

"El árbitro dejó seguir la acción. El VAR debió sugerir la revisión en cancha y ratificar su decisión sancionando penal, es una decisión incorrecta", afirmó el exárbitro mexicano. La jugada en cuestión se dio en la primera parte cuando el delantero de Chivas iba tras el balón mientras que Jaine Barreiro le hizo trastabillar impidiéndole la carrera.

No obstante, Fernando Guerrero Ramírez, quien fungió como juez principal del partido, continuó con las acciones y desde el VAR no le indicaron rectificar la decisión. Al final, los locales se impusieron por 2-1 en un partido en el que Chivas mostró ciertas mejorías en ataque pero que no le valieron para dar vuelta al marcador.

Chivas Vs. Puebla: ¿cuándo y a qué hora juegan por la jornada 7 de la Liga MX?

El Rebaño Sagrado recibirá al Puebla este sábado 26 de febrero en el Estadio Akron como duelo correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2022. El compromiso entre ambas escuadras dará comienzo en punto de las 19:00 horas.

