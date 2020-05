Atención: El aparatoso accidente que sufrió Alan Pulido en casa | Video

Alan Pulido, ex delantero de las Chivas de Guadalajara y actual jugador del Sporting Kansas City en la Major League Soccer (MLS), subió un video a su historia de la red social Instagram en la que muestra su rostro, el cual no se encuentra en muy buenas condiciones y resulta que sufrió un aparatoso accidente casero al lastimarse la nariz.

El ex atacante del Rebaño Sagrado preparaba un asado en casa cuando al buscar un aluminio en la despensa de su cocina sufrió un accidente que le dejó una herida en la nariz y que llevó a la posteridad en sus historias de la red social.

Pulido sufrió una fuerte herida en su rostro

Pulido se encargó de publicar el suceso a través de una historia en su cuenta personal certificada de Instagram y en la que señaló que "miren lo que me pasó por andar buscando un aluminio… Me pasé de lanza, verdad, me raspé todo. 'Ay Alancito', eso me diría mi mamá ¡Qué bárbaro!".

¿Ya vieron como quedó Alan Pulido? pic.twitter.com/k06vG4PrYS — Harto Magallón ✪ (@HartoMagallon) May 25, 2020

El ex goleador rojiblanco, más adelante, publicó otra historia en la que se le puede observar poniéndose hielo en la cara, como para tratar de bajar semejante hinchazón y en la que refiere de manera jocosa que "lo peor de todo es que nunca encontré el aluminio". Para finalizar con las historias, Pulido dejó un mensaje, entre risas: "Gente, luego les relataré la escena del golpe que traigo".

Alan Pulido ya ha vuelto a entrenar con su equipo actual en la Major League Soccer (MLS) a pesar de la pandemia actual del coronavirus o Covid-19 que también ha golpeado con mucha fuerza a Estados Unidos. El atacante ya piensa en la vuelta del futbol y tratará de dar lo mejor para ser tenido en cuenta por el entrenador Gerardo Martino en la selección mexicana.