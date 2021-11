El lunes 15 de noviembre se cumplieron dos años del fallecimiento de Jorge Vergara. Desde Chivas de Guadalajara y todo el futbol mexicano se le rindieron honores a uno de los empresarios más exitosos del siglo XX y que cambió el rumbo de una institución que ahora es referencia a nivel internacional.

Uno de los mayores aciertos de Vergara fue la compra del Rebaño cuando el club viajaba a la deriva; además, y no contento con hacer de la marca Chivas todo un ejemplo en el manejo de instituciones deportivas, expandió sus horizontes y también se hizo con el club Saprissa, de Costa Rica, y fue el padre fundador de Chivas USA.

No obstante, los objetivos del empresario mexicano iban más allá del continente americano. Vergara afirmó en más de una ocasión que su sueño era comprar al Atlético de Madrid, de la Primera División de España; además, llegar a Sudamérica y hacerse con los manejos del Universitario de Deportes, de Lima, Perú. Curiosamente, ambos equipos con colores rojiblancos, al igual que Chivas.

Pero el mayor reto que se puso en su carrera como hombre de negocios fue la compra de uno de los clubes más poderosos del mundo. Hace varios años, en una entrevista con CNI Canal 40, el sempiterno presidente Chivas reconoció que le ofrecieron el timón del Manchester United, de la Premier League de Inglaterra.

“Así es. Me lo ofrecieron. Así como me han ofrecido ocho equipos de Europa. Es el más costoso, vale mil 200 millones de dólares. Me han ofrecido en todo el mundo unos 25 equipos”, dijo en aquella ocasión. Al final la operación no se llevó a cabo por la falta de capital, pero poco después se dio el traspaso del Chicharito Hernández a las filas de los 'Diablos Rojos', lo que habla de las buenas relaciones que quedaron entre las partes.