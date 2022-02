José Juan Macías tuvo un regreso agridulce con la disciplina de Chivas. El delantero sustituyó a Ángel Zaldívar bien entrada la segunda mitad del choque ante el León por la Jornada 6 del Clausura 2022 y no pudo evitar la derrota de su equipo 2-1 en un duelo que estuvo marcado por polémicas arbitrales.

No obstante, la vuelta de Macías a los terrenos también coincidió con las burlas de parte de la fanaticada del Nou Camp. Y es que el artillero mexicano, quien además tuvo una estancia en el cuadro felino, no pudo escapar de las burlas por parte de aficionados que le reprochaban su paso fugaz por el Getafe.

Así lo reflejó la columna El Francotirador, del diario Récord, en donde suscribe los pitos y mofas hacia 'JJ'. "Pero qué rápido olvidan varios. Te cuento que el sábado me di una vuelta por León y me sorprendió la manera en la que recibieron a Yei Yei Macías. Yo que creí que habría palmas por lo que hizo con la playera esmeralda hace unos años: cuando entró a la cancha se escuchó gran abucheo y lo presionaron cada vez que tocó el balón. Eso sí, JJ no se achicó.", se lee en parte de la información.

Además, y siempre y según esta misma información, parte de los presentes se burlaron por el paso fugaz del delantero en el conjunto madrileño del Getafe, en donde apenas tuvo actividad en los seis meses que perteneció a los celestes antes de que estos rompieran la cesión estipulada, en un principio, por un año.

"Te iba a pedir la playera, pero..."

"Tampoco se arrugó al final, cuando lo siguieron provocando antes de subir al autobús: aficionados de La Fiera se burlaron de la poca actividad que tuvo en el Getafe, con acento español le gritaron cosas como: “¡La concha de tu madre!” o “Te iba a pedir tu playera ¡pero se me hace que ni te dieron una, baquetón!”. Lamentable. También la seguridad del estadio de La Fiera dejó mucho qué desear, pues ningún guardia se acercó a retirarlos.", concluye la nota informativa.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!