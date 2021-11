Terminó la competencia para Chivas de Guadalajara pero varios de sus futbolistas podrían seguir viendo actividad. Es el caso de Luis Olivas, el defensor central que se destacó a lo largo del semestre y sería una de las sorpresas en la convocatoria de Gerardo Martino para el amistoso de México vs. Chile del próximo 8 de diciembre.

Así lo informó el reportero del portal Mediotiempo, Enrique Villar, quien apuntó el nombre del zaguero rojiblanco como una de las tantas caras nuevas que tendrá el TRI ante 'La Roja'. "La lista de Gerardo Martino para el amistoso contra Chile tendrá algunas sorpresas!! Una de ellas es LUIS OLIVAS jugador de las Chivas", escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Y es que el defensor de 21 años se ha convertido en todo un "caudillo" en el conjunto de Michel Leaño. A pesar de que una lesión lo mantuvo fuera de los terrenos en las últimas fechas del Apertura, Olivas volvió de la mejor manera y se hizo un lugar en el centro de la zaga de los rojiblancos.

El fue uno de los cobradores en la definición por penales en la que el Rebaño cayó ante el Puebla en el duelo por repechaje. Su gran cobro esquinado fue uno de los mejores de toda la tanda y sorprendió a propios y extraños. De allí a que sumara una característica más a su repertorio en un jugador al que se le avizora un gran futuro.

Con Chivas este torneo disputó 11 encuentros, y en todos salió desde el inicio. Por eso no resultará extraño que el entrenador argentino lo llamé al amistoso ante Chile en donde presentará un conjunto alternativo. No obstante, lo de Olivas no es casualidad, y desde ya podría aspirar a meterse en la lista de Eliminatorias, y por qué no, entre los convocados al Mundial de Qatar.