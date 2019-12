Chivas Femenil ya tiene rival para el debut en el Clausura 2020

Cruz Azul será el rival de la Femenil de las Chivas de Guadalajara en la primera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX Femenil, luego que este miércoles se publicara el calendario oficial de la competición con las 17 fechas a disputarse.

El Rebaño Sagrado Femenil, que se despidió en los cuartos de final de la Liguilla del pasado Apertura 2019, buscará mantenerse como una invitada constante a la Fiesta Grande y pelear por el título del semestre de cierre de la temporada 2019-2020.

Las rojiblancas, entrenadas por Ramón Villa Zevallos, se estrenarán el lunes 6 de enero frente a las celestes en el Estadio Akron, un partido que comenzará a las 21:00 horas.

El resto del calendario de Chivas Femenil se completará de la siguiente manera:

10-01-2020. FC Juárez vs Chivas

20-01-2020. Chivas vs León

27-01-2020. San Luis vs Chivas

03-02-2020. Chivas vs Pachuca

10-02-2020. Santos vs Chivas

17-02-2020. Tijuana vs Chivas

24-02-2020. Chivas vs Atlas

01-03-2020. Puebla vs Chivas

15-03-2020. Chivas vs Toluca

19-03-2020. Morelia vs Chivas

22-03-2020. Chivas vs Necaxa

30-03-2020. América vs Chivas

06-04-2020. Chivas vs Tigres

18-04-2020. Pumas vs Chivas

24-04-2020. Querétaro vs Chivas

04-05-2020. Chivas vs Monterrey