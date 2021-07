De Chivas a Getafe: José Juan Macías agradeció a Amaury Vergara

Finalmente, a través de las redes sociales oficiales, se confirmó que el delantero de 21 años José Juan Macías dejará México y a las Chivas de Guadalajara, para continuar con su carrera profesional en el Getafe Club de Futbol de la LaLiga de España.

Al respecto, el jugador expresó sus sensaciones en una plática con TUDN: "Siempre voy a estar agradecido a Chivas. Me formé aquí, pero también me dieron la facilidad para salir. Getafe me dio la confianza, apostaron por mí, dentro de esas dos partes, todo muy bien. Por eso estoy muy feliz al igual que mi familia".

En esa línea, José Juan Macías destacó la función de Amaury Vergara, presidente de Chivas, para que el pase a Getafe llegue a buen puerto: "Mis respetos para Amaury. Él cumplió su palabra y yo la voy a cumplir después regresando. Me cumplió en su total palabra. Le voy a responder y estoy muy agradecido a él y a todo el grupo de Chivas".

Mucho éxito José Juan. A poner en algo el nombre de @Chivas. Reconozco tu persistencia para lograr el sueño que apenas comienza. Espero, en muchos años, vuelvas a casa. pic.twitter.com/y8yZIRFT6e — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) July 5, 2021

Por otra parte, aclaró que, económicamente, hubo cuestiones a resolver que no fueron una traba para que pudiera dar el salto a Europa: "Si bien ahorita es un préstamo con opción de compra, el tema es que a Chivas no le llegaba el dinero de entrada. Por eso agradezco porque sé que es una época complicada".

Para cerrar, resaltó que el Club Deportivo Guadalajara sacará su rédito si hace bien las cosas en el elenco de Madrid: "Evidentemente siguen siendo ellos (Chivas) dueños de un porcentaje de mi carta y me están apostando a 'sabes que la va a romper JJ'. Y después sí va a multiplicar la ganancia, así que muy agradecido con ellos".