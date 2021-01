Cynthia Rodríguez confesó que está cumpliendo el sueño de jugar en Chivas, “el club donde triunfó Bofo”

Cynthia Rodríguez, canterana que saltó al primer equipo desde la Piloto en esta pretemporada, y que firmó su primer contrato en los últimos días, palpitó, en diálogo con Chivas TV, lo que será el debut de las Chivas de Guadalajara Femenil en el Guard1anes Clausura 2021 y confesó que está cumpliendo su sueño: jugar en el lugar donde triunfó el Bofo Bautista, dolorense como ella.

Las Chivas Femenil, que iniciaron esta pretemporada el 14 y 15 de diciembre con las pruebas médicas de rutina, y que trabajaron más de una semana en Manzanillo, además de lo hecho en San Rafael, para profundizar el aspecto físico y la idea táctica de su entrenador Edgar Mejía, a pesar de las decenas de salidas del plantel y cuya más reciente en anunciarse fue la de su histórica goleadora Norma Palafox. Motivo por el que incorporaron hasta a seis canteranas de su equipo piloto Femenil a esta pretemporada en Colima, además de los recientes fichajes de Gaby Valenzuela y de Karol Bernal. Este lunes, estarán debutando ante Juárez FC, buscando los primeros tres puntos del campeonato.

De Dolores, Hidalgo a la Perla Tapatía para cumplir su sueño ��



Estas son las primeras palabras de @cynthia_rdgz29 como parte del primer equipo Rojiblanco ��⚪️ pic.twitter.com/LGOYgwFap1 — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) January 9, 2021

Las principales declaraciones de Cynthia Rodríguez:

Sobre su presente personal tras la promoción al primer equipo: "La verdad estoy muy feliz. Siempre he estado muy agradecida con el apoyo que me ha dado Chivas. Desde el equipo piloto, siempre me han soportado, tan afuera como adentro del campo de juego. Estoy muy contenta de estar en el primer equipo."

Respecto a la pretemporada de cara al Guard1anes 2021: "Desde que empezaron los entrenamientos he estado de contención. Creo que mis mayores virtudes son la velocidad, la circulación del balón y mis desmarques. Tengo que trabajar el doble aún estando debutando para afianzarme y sumar minutos y, de ahí, ir poco a poco avanzando. El grupo está muy unido, vienen cosas muy lindas para el equipo. Agradezco a las de más experiencia que nos vienen jalando a las más jóvenes. Es mucha responsabilidad pero también mucho orgullo."

Confesando su idolatría por el Bofo Bautista y sus ganas de construir una carrera en Chivas: "Ha valido la pena por mucho todo lo que he vivido. Siempre se va a quedar. Mi familia está muy feliz, más porque mucha gente sabe que el Bofo es de allá, de Dolores, entonces que una dolorense llegue a la Liga MX Femenil es un orgullo. Yo estaba en su escuelita, yo lo veía y quería ser como él. Gracias a Dios estoy cumpliendo mi sueño, jugar en Chivas, como él lo hizo."