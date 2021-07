De qué se trata el nuevo programa exclusivo de Chivas que se emitirá en Afizzionados

Sí, es cierto que el primer equipo del Deportivo Guadalajara no pasa por un buen momento y no genera muchas ilusiones en sus fanáticos. Luego de un mercado de pases en donde la directiva tomó la dura decisión de no fichar jugadores y confiar en lo que tenía, el conjunto dirigido tácticamente inició el Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX perdiendo con Atlético de San Luis en condición de local. Esto, por supuesto, no tiene contentos a los Chivahermanos.

Tanto los futbolistas como el Director Técnico son conscientes de que deben mejorar mucho para conseguir resultados positivos, lo que ya significa un buen paso. A pesar de este inicio impensado, la afición del Rebaño Sagrado seguirá apoyará a la institución, tal como lo ha hecho a lo largo de la historia. Es por eso que el club le tiene una sorpresa a ellos: luego de la Serie de Amazon Prime Video, ahora llega un programa de televisión. El mismo será emitido por Afizzionados, quien lo confirmó mediante un Boletín de Prensa hace instantes.

"La pasión deportiva aumenta en el canal afizzionados a través de Acceso Chivas, un programa semanal que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Acceso Chivas ofrece análisis deportivos, imágenes que no podrán ser vistas en ningún otro canal, así como entrevistas exclusivas con los jugadores del equipo", comenzó señalando el canal por suscripción perteneciente a Televisa.

Boletín de prensa de Afizzionados

Más adelante detalló sobre el abono a su prestación: "Los fanáticos de los rojiblancos tienen la posibilidad de contratar el canal afizzionados a la carta disponible bajo suscripción en los servicios de TV de paga de izzi, sin costo adicional para suscriptores de triple play, y SKY/VETV, así como para suscriptores de las plataformas de streaming blim tv y afizzionados tv que pueden ser descargadas en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS y Android".

"Acceso Chivas estará bajo la conducción de Valeria Marín y Geo González, así como de las leyendas del deporte Oswaldo Sánchez y Ramón Morales, quienes brindan a la afición entrevistas con futbolistas, entrenadores o directivos del equipo. Por si fuera poco, los afizzionados tendrán su propio espacio para compartir sus opiniones y el programa contará con una sección en la que se ahondará sobre la actualidad de los ex jugadores de Chivas. El canal afizzionados puede sintonizarse por izzi en HD 891 y SD 503 y por Sky a través de los canales HD 1564 y SD 564", sentenció el comunicado. ¡Hoy mismo estarán al aire!