"Chivas no va a descender, no me preocupa en lo absoluto": Amaury Vergara

Acerca del rumor que invade la Liga MX de que el Ascenso puede llegar a desaparecer en las próximas temporadas por los problemas económicos que arrastra, Amaury Vergara desmintió que vaya a ser para salvar al Guadalajara.

"Chivas no va a descender, no me preocupa en lo absoluto. El descenso no tiene que ver con proteger a Chivas, tiene que ver con una construcción de hacer una Liga más sólida", declaró en la entrevista con Fox Sports.

El Presidente del Rebaño Sagrado explicó: "A mí me parece que el descenso no aporta a la competencia o habrá que valorar si es lo necesario o lo suficiente para que aporte. Es más importante pensar en cómo hacemos crecer el valor de la Liga".

A Vergara le preocupa cierto desinterés desde afuera por el deporte de este país: "Estamos en un punto crítico donde cada vez hay menos inversionistas, hay menos solidez en términos de reglamento y es momento de poner un plan específico y empezar a construir hacia un mejor futuro en el fútbol".

En la actual campaña no bajará ningún equipo a la Segunda División debido a la desafiliación de Veracruz, aunque en el Cociente el conjunto rojiblanco no ha sumado una cantidad de puntos como para estar tranquilo al respecto.

A estar atentos siempre entonces...

