La gran sorpresa que prepara Víctor Manuel Vucetich en la alineación titular vs. Necaxa

Hoy se jugarán más que 3 simples unidades en el Estadio Akron. El primer equipo del Deportivo Guadalajara se medirá ante su similar de Necaxa a partir de las 17:00hs del centro de México en el partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX. Este podría ser el último encuentro de Víctor Manuel Vucetich como Director Técnico rojiblanco, por lo que hay mucha expectativa en tierras tapatías.

El Rey Midas camina por la cuerda floja y hoy mismo podría ser cesado por la directiva del Rebaño Sagrado, por lo que es consciente que tendrá que poner lo mejor que tiene desde el inicio en cancha para poder derrotar a los Rayos y mantenerse en el puesto. Por esta razón estaría preparando una gran sorpresa en la alineación titular: la inclusión de Hiram Mier en la zaga central, quien ni siquiera ha sumado minutos en lo que va de temporada.

El oriundo de Monterrey es uno de los mejores en el puesto de toda la Liga MX y es por eso que Vucetich lo quiere desde el inicio. Cabe resaltar que se lesionó contra Pumas UNAM el 28 de febrero: tuvo que ser reemplazado y se perdió los siguientes 3 compromisos de Chivas en el campeonato. El cuerpo técnico decidió arriesgarlo y sumó 90 minutos ante Santos Laguna el 4 de abril: se resintió de una molestia en la rodilla izquierda.

Hiram Mier podría ser titular esta tarde (Imago 7)

Luego de los estudios realizados, el Guadalajara informó que Hiram Mier "presentó una lesión meniscal del cuerno posterior del menisco lateral y una lesión condral del cóndilo lateral de la rodilla izquierda", por lo cual se le practicó una limpieza articular. Desde entonces no ha sumado minutos con el primer equipo: solamente dio el presente en un encuentro de pretemporada (Vs. Pachuca) y en uno de la Sub-20 (Vs. Juárez). Ha ido al banco de suplentes en los últimos 3 duelos.

Mier acompañaría en la zaga central a Antonio Briseño, por lo que le quitaría el lugar a Luis Olivas, quien hizo una buena tarea ante Monterrey en la última jornada. El Rebaño Sagrado extraña y mucho a Hiram: cuando él estaba en su mayor nivel, le daba una solidez defensiva al equipo que hoy es más que necesaria. Hoy podría tener su reaparición y "ayudar" a Vucetich a mantener su puesto como DT.