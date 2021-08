El ídolo de Chivas y la Selección Mexicana que levanta la mano para ayudar al Guadalajara desde donde sea

El Deportivo Guadalajara inició el Torneo Apertura 2021 de Liga MX de pésima manera y, tras 6 jornadas disputadas, se encuentra hasta fuera de zona de clasificación a Repechaje. Esto ha vuelto a poner a Víctor Manuel Vucetich en la cuerda floja: existe el fuerte rumor de que si no derrota al Necaxa este sábado en el Estadio Akron dejará de ser el Director Técnico del primer equipo. Y, encima, la crisis va más allá de estos malos resultados deportivos.

Chivas necesita ayuda, aires nuevos. Y hay personas que están dispuestas a aportar su experiencia y sabiduría para que el Campeonísimo deje atrás este flojo presente y vuelva a pensar en pelear títulos. Uno de ellos es Claudio Suárez, referente del club y de la Selección Mexicana, quien reveló en diálogo con TUDN que tiene ganas de apoyar al cuadro rojiblanco desde donde sea para salir de esta mala racha.

El exdefensor sostuvo: "El problema de Chivas últimamente es que es irregular, tiene altibajos, no sé si de los mismos jugadores o de los cambios de Vucetich que de repente cambia semana a semana los jugadores, no sé si eso afecta a que no se adapten bien. Chivas está sufriendo y esperemos que salga de esta mala racha. Es difícil dar un pronóstico sobre si se va Vucetich y llega otro entrenador, creo que hay que tener paciencia".

Claudio Suárez quiere ayudar a Chivas (Imago 7)

"Eso lo tendría que hacer la directiva del Guadalajara, los que encabezan el proyecto deportivo como en este caso Peláez o Leaño, que estén abiertos de que uno se pueda acercar a los jugadores actuales o al cuerpo técnico y demos nuestro punto de vista. Yo estaría abierto, encantado de aportar algo, pero eso ya depende de ellos", apuntó Claudio Suárez, dejando en claro que quiere ayudar al Rebaño Sagrado y estará esperando la aprobación de los directivos.

La historia de Claudio Suárez con Chivas

El Emperador se desarrolló en las Fuerzas Básicas de Pumas UNAM y jugó durante años allí, pero fichó por Chivas para la temporada 1996/97 y mostró un gran crecimiento. Defendió la playera rojiblanca durante 4 años y conquistó un título: el Torneo de Verano de 1997 de Liga MX con Ricardo Ferretti como DT.