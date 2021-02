Tapatío se vio sorprendido por Cancún FC con anotación de último minuto de Miguel Basulto

Con un gol de último minuto, Cancún FC le propinó un dolorso descalabro al Club Deportivo Tapatío 1-0 gracias a la anotación de un exjugador rojiblanco, Miguel Basulto, en un compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Guard1anes 2021 dentro de la Liga de Expansión que se realizó en el Estadio Andrés Quintana Roo.

A pesar de que el Tapatío llegaba como favorito al ser uno de los punteros del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión con 11 unidades, no tuvo la contundencia suficiente para hacerle frente al encuentro ante un equipo cancunense que prácticamente no atacó en todo el partido, buscando con mayor vehemencia no recibir gol.

��#NoTeLoPierdas



¡G⚽⚽⚽⚽L de Cancún FC! ⚽��



¡Cabezazo de tres puntos!



Producto de un tiro de esquina, Miguel Basulto saca este cabezazo en la recta final del partido que pone el 1-0 definitivo ante Tapatío CD.#Jornada7#LigaBBVAExpansiónMX ⚽ #Guard1anes2021 pic.twitter.com/v9umo0Ex8c — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 25, 2021

En la primera parte el equipo dirigido por Alberto Coyote fue el que hizo el desgaste buscando llegar por todos los sectores de la cancha al arco defendido por Guillermo Allison, quien en más de una ocasión salvó a su equipo de verse en desventaja.

Ronaldo Cisneros y Alejandro Organista lucieron muy participativos a la ofensiva del Club Deportivo Tapatío, pero no con la contundencia suficiente para abrir el marcador. Para la segunda mitad la tónica del juego fue la misma, Cancún FC esperaba atrás a que un contragolpe les diera un toque de suerte.

El técnico del equipo rojiblanco, Alberto Coyote mandó varias modificaciones a la cancha buscando darle variantes a la ofensiva, pero prevaleció la pizarra sin goles hasta que en un tiro de esquina el equipo local, dirigido por Christian el “Chaco” Giménez, aprovechó la mala marcación visitante.

Fue al minuto 89 cuando en un tiro de esquina por el costado izquierdo cobrado por Raúl Castillo, el balón llegó al área donde el capitán y exjugador de las Chivas de Guadalajara, Miguel Basulto, se levantó para anticipar a su marca y con la cabeza mandó el esférico a las redes desatando la euforia de sus compañeros y la frustración por el lado del Tapatío, porque fue la escuadra que más tiempo buscó la victoria.

Con ayuda de @CITEC_Futbol te mostramos los números que nos regalaron @cancun_fc y @TapatioCD en la victoria de #LaOlaFutbolera en Cancún.



¡Regístrate ahora en https://t.co/NDBTt6IMx6 y recibe $400 �� para meterle a la #LigaBBVAExpansiónMX! �� https://t.co/tF8I2zEEoK pic.twitter.com/86uwyrTlHT — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 25, 2021

Con este resultado el conjunto rojiblanco se quedó con 11 unidades en la cuarta plaza del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión, mientras que Cancún FC llegó a ocho unidades saliendo del último lugar. El siguiente partido del Tapatío será el 4 de marzo recibiendo a los Leones Negros de la UdeG.

#ElResumen



No te pierdas el video que preparamos con los mejores momentos del encuentro en Cancún, donde la Ola futbolera se impuso 1-0 a Tapatío CD con un tanto de Miguel Basulto.#Jornada7#LigaBBVAExpansiónMX ⚽ #Guard1anes2021 pic.twitter.com/sKY0KWtqEh — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 25, 2021