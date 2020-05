Critican a "Chofis" López por irse de fiesta y saltarse la cuarentena en plena pandemia de coronavirus en Jalisco

Javier Eduardo López, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, vuelve a la palestra mediática después de especularse su posible salida del redil en el próximo mercado de transferencias y nuevamente se me inmiscuido en un escándalo, luego que un video publicado por su novia desatara la polémica al mostrarlo en una fiesta durante esta época de contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus o Covid-19 en México.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19, que ya cumplió su segundo mes.

A "Chofis" pareció importarle poco la actual cuarentena sanitaria en Jalisco y decidió asistir a lo que aparentemente fue una fiesta junto a su novia Paulina Rocha. Las imágenes que evidencian lo ocurrido comenzaron a circular en las redes sociales, luego que ella lo compartiera como una historia en su cuenta de Instagram. En el video, publicado la noche del sábado, se ve al volante ofensivo junto a su pareja cantando, en compañía de un grupo musical y varias personas más. Ninguno de ellos dos llevaba cubrebocas y las reglas de sana distancia aparentemente no eran cumplidas en dicha reunión.

Las críticas en contra del actuar de "Chofis" López se hicieron sentir de inmediato en las redes sociales. Aficionados recriminaron de manera constante su incapacidad de cumplir con las peticiones de las autoridades sanitarias para salvaguardar la integridad propia y de los demás presentes. La orden de la directiva de la organización tapatía para los jugadores del primer equipo era mantenerse resguardados en casa y salir únicamente en casos de extrema necesidad, que obviamente no era este uno de esos.

El volante de Chivas fue uno de los que se presentó este lunes a cumplir las pruebas médicas en la ciudad deportiva de Verde Valle y se le practicó un exámen de coronavirus que pudiera ser negativo, pues el virus se incuba en siete días y es cuando empieza a ser sintomático. Por lo que la próxima semana se sabrá si es positivo o no tras su supuesto actuar irresponsable. El plantel principal rojiblanco entrena por lo regular entre semana y con dos días a doble turno, por lo que no se descarta que ese sábado fuera su día de descanso. Sin embargo, el participar en lo que aparentemente era una fiesta, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus o Covid-19 sí fue mal recibido por parte de los aficionados del Rebaño.