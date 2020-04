"Desaparecer el Ascenso MX se me hace una decisión muy unilateral, aprovechándose del poder": Héctor Reynoso

Para nada le gustó a varios ex futbolistas de nuestro país, y que fueron históricos con el Club Deportivo Guadalajara, la mayoritaria decisión de los dueños de clubes de la Liga MX acerca de eliminar el Ascenso MX por los próximos cinco años.

Ahora el turno fue para el ex defensor y capitán rojiblanco Héctor Reynoso, que en conversación con el portal Marca Claro entregó su parecer sobre este tema y fue enfático en afirmar que la medida "se me hace una decisión muy unilateral, aprovechándose del poder y eso es triste", y agregó que se aprovecharon de la pandemia por Coronavirus para abolirla.

"Eso es muy triste, algo por mi parte criticable, en este momento de contingencia hacer saber todo esto, cuando sabemos que todos estamos más vulnerables, la forma no fue para nada buena, eso es lo más criticable, se pudieron buscar otro momento, incluso que terminara esta contingencia y hacerles saber o dar las opciones que había para que no dejen de trabajar, que no deje de haber fuentes de trabajo", sostuvo.

Héctor Reynoso: "Para Chivas fue muy importante que hubiera Primera A" https://t.co/weJPy3XEga vía @MarcaClaro — Aldo Lara (@aldolara21) April 23, 2020

Consultado por cómo se vivía en su etapa como jugador el Ascenso MX y qué le daba al equipo, Sansón respondió que "para Chivas en esa época en especifico fue muy importante que hubiera Primera A. De ahí salieron grandes jugadores, se formaron grandes jugadores como (Carlos) Salcido, (Francisco Javier) Maza, (Jonny) Magallón, (Alfredo) Talavera, (Luis) Michel, (Javier Hernández) Chicharito".

Finalmente, respecto a si fue un error abolir esta categoría, sentenció que "sí, porque esta liga de desarrollo sub 23 que se habla, pues ya es muy platicado y es verdad, si tú piensas formar a un jugador entre 20 y 23 años ya no es para Primera División, los jugadores que realmente están pensados para jugar en Primera División están en la Sub 17 y Sub 20, yo no la compro tanto como una liga de desarrollo, yo no lo veo como una liga de desarrollo, de esa liga no vas a hacer jugadores en ese momento en esa edad".