Desclasificado: La secreta venta de Benjamín Galindo a Chivas de Guadalajara

Benjamín Galindo, legendario mediocampista y ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, sufrió el jueves un derrame cerebral del que debió ser operado de urgencia y mientras su estado de salud evoluciona en una clínica de la Perla Tapatía, una historia se desclasificó desde el estado de Tamaulipas al revelarse los detalles de su secreta venta a los rojiblancos, que se guardó durante años para no explotar el mercado de pases en la década de los 80.

El trabajo firmado por Víctor Hugo Durán y publicado por La Afición, un producto de Milenio, resaltó que la carrera de Galindo se catapultó en la zona sur de Tamaulipas a principios de la década de los 80. La Jaiba Brava le dio la oportunidad en el futbol profesional y de trascender en el Rebaño Sagrado, a raíz de una de las operaciones más secretas registradas en dicha época y fue años más tarde, cuando se dio a conocer el monto acordado entre ambos clubes por el mediocampista, más de 90 millones de pesos, que significaba el doble del valor de los jugadores más importantes en el futbol mexicano. Sin embargo, para no inflar el mercado, el propietario del club porteño Salvador Barragán Camacho y su homólogo tapatío Marcelino García Paniagua pactaron no divulgar el costo de la operación.

Galindo destacó desde su aparición con Tampico (Foto: Twitter)

Raúl García Cobos, ex directivo de Tampico y amigo pesonal del "Maestro" Galindo, recordó que "Benjamín mostró de inmediato su talento y varios equipos lo pretendían, aunque el más insistente fue el Guadalajara. García Paniagua hizo todo por llevárselo y cuando vino el interés formal del Guadalajara, 'Chava' Barragán me pide ponerle un precio. Al principio fue 100 millones de pesos, una cifra estratosférica en su tiempo y con la intención de no ser vendido". Por lo que tras esa primera propuesta, el entonces presidente de la institución tapatía quedó sorprendido por el costo elevado y decidió reunirse con Barragán y Joaquín Hernández Galicia, ex dirigente del sindicato petrolero, encargado de los aspectos económicos de la Jaiba.

#Historia | Benjamín Galindo y la venta secreta entre la Jaiba Brava y Chivashttps://t.co/bsR1TN7pEY pic.twitter.com/Rvax5vg5Ce — La Afición (@laaficion) May 30, 2020

García Cobos refiió que en esa charla, Marcelino García Paniagua aprovechó su amistad con sus homólogos para cerrar el trato con la última oferta de Barrgán: "Te lo dejo en 90 millones". El directivo rojiblanco respondió: "¿Cómo quieres el pago, en efectivo o en un cheque?" y así se acordó la transacción. El ex directivo tamaulipeco detalló en la entrevista con La Afición que "vendimos muchos jugadores en ese tiempo, pero Galindo fue el más caro de todos".

El ex dirigente de la Jaiba agegó que "el Benja (Galindo) llegó como tantos muchachos al equipo, directamente del barrio al profesional. Lo hizo desde muy lejos, pero cuando lo detectaron, se notaba su habilidad y toque". El "Maestro" se consagró como uno de los volantes más legendarios en el Club Deportivo Guadalajara y luego se convirtió en uno de los pocos ex jugadores que pasaron a liderar el banquillo, como director técnico de los rojiblancos en su historia.