Dirigir a Chivas: El deseo que no pudo cumplir Don Ignacio Trelles

Una tristeza enorme en el futbol mexicano ha dejado, este miércoles, el fallecimiento del legendario jugador y entrenador Don Ignacio Trelles Campos, a los 103 años de vida.

Y la tristeza es mayor entre la afición del Club Deportivo Guadalajara, ya que el más ganador en la historia de la Liga MX no pudo cumplir su más anhelado deseo: dirigir a Chivas.

"Nunca supe por qué no me dieron la oportunidad. Desde luego que me hubiera gustado, claro, Chivas era un equipo que todos querían entrenar", señaló en una entrevista Don Nacho.

Recordar que Trelles nació en La Perla Tapatía en 1916, por lo que entrenar al Rebaño Sagrado era un sueño que quería cumplir; sin embargo, sí pudo dirigir en nuestra ciudad, ya que entrenó a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.