Falleció Nacho Trelles, el mítico técnico tapatío que nunca dirigió a Chivas

Ignacio Trelles Campos, mítico director técnico del futbol mexicano, falleció este miércoles a los 103 años de edad debido a un infarto y a pesar que dejó un brillante legado de títulos durante su exitosa trayectoria, se quedó con un gran pendiente en su carrera: dirigir a las Chivas de Guadalajara, tal y como alguna vez lo confesó.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Nacho, leyenda de nuestro futbol mexicano �� QEPD pic.twitter.com/JYmxAecrsF — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) March 25, 2020

Este legendario personaje del balompié mexicano nació en Guadalajara el 31 de julio de 1916, pero en sus facetas de jugador y entrenador profesional estuvo ligado sólo una vez a algún club tapatío y fue como timonel de los Leones Negros de la UdeG entre 1986 y 1989. Como futbolista debutó en Necaxa en 1934 y debió retirarse en 1948 con Atlante por una fuerte lesión que lo forzó a colgar los tachones.

Murió don Ignacio Trelles, personaje histórico del futbol mexicano. De un infarto. Tenía 103 años de edad. — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) March 25, 2020

"Nacho" Trelles, como era cariñosamente conocido, fue bicampeón con Cruz Azul, Toluca y Zacatepec, sumado a las dos Copas del Mundo en las que estuvo como seleccionador del Tri (Chile 1962 e Inglaterra 1966). El estratega reconoció en alguna ocasión al diario ESTO que le hubiera gustado estar en el Rebaño Sagrado, pero aseguró que "nunca supe por qué no me dieron la oportunidad. Desde luego que me hubiera gustado, claro, Chivas era un equipo que todos querían entrenar".

Ignacio Trelles Campos, el DT más longevo y ganador de la historia del futbol mexicano, tapatío de origen, nunca dirigió a las @Chivas, pero sí brilló con Cruz Azul, @ClubAmerica , @TolucaFC , @LeonesNegrosCF y varios más. Seleccionador Nacional. Tiene 102 años #DelBaúlDeSanca pic.twitter.com/16jg0Uq9BL — San Cadilla (@SanCadilla) February 12, 2019

Trelles inscribió su nombre con letras doradas en los libros del futbol mexicano desde el banquillo. Debutó como técnico con Zacatepec al que ascendió a Primera División en 1951. Dirigió al extinto Marte de Morelos y salió campeón en la temporada 1953-1954. Después regresó a Zacatepec y consiguió los títulos en 1954-55 y 1957-58.

Don "Nacho" dirigió además al América, Toluca, Puebla, Atlante y UdeG, pero fue con Cruz Azul con el que se inmortalizó al conseguir las ligas de 1978-1979 y 1979-1980. Se retiró el 15 de junio de 1991 dirigiendo a los camoteros y con un revés 1-0 ante Pumas de la UNAM, luego de coleccionar 15 títulos en 1.083 partidos, con 463 victorias, 319 empates y 301 derrotas. Descanse en paz.

Descanse en paz NACHO TRELLES.



Una institución en el futbol mexicano. pic.twitter.com/JyYlR3abVS — Datos Chivas (@DATOS_CHIVAS) March 25, 2020