La prematura eliminación de Chivas en el Apertura 2022 caló hondo en el orgullo de la afición rojiblanca, pero también en el de varios futbolistas que anhelaban seguir trascendiendo con el Guadalajara, en donde uno de los más afectados fue el mediocampista Fernando Beltrán.

El Nene fue uno de los futbolistas más constantes con los que contó la plantilla rojiblanca en todo el semestre, por lo que admitió que le dolió quedar eliminado el domingo contra el Puebla, ya que también sabía que de sus actuaciones en Liguilla podía tratar de convencer a Gerardo Martino de sumarlo a la lista rumbo a Qatar 2022.

“Estoy tranquilo, esperando la oportunidad. Sí tengo claro que la única oportunidad que tenía para competir, ya no voy a poder porque mi equipo está fuera de Liguilla y era la única manera donde podía competir más, pelear más ese lugar. Sabiendo que Chivas estando en Liguilla, peleando Cuartos o Semis, tenía más la oportunidad y ahorita la veo más lejana.

“Estoy tranquilo porque di todo, me entregué al máximo por querer poner a Chivas donde siempre he querido y por pelear ese lugar en el Mundial y al final son decisiones que no están en mis manos”, declaró este lunes Beltrán al término de la reunión con Amaury Vergara.

¿Cuáles jugadores de Chivas irán al Mundial?

A falta de unas semanas de que el Tata Martino anuncie su lista final de convocados rumbo a Qatar 2022, se vislumbra que Alexis Vega ya tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo, en donde podrían sumarse Roberto Alvarado y Fernando Beltrán, jugadores que han sido llamados al Tricolor recurrentemente.

