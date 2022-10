El periodista reventó al presidente del Guadalajara por no haber cesado de inmediato a directivo, entrenador y jugadores.

¿Crítica o grosería? El fuerte mensaje que envió Álvaro Morales a Amaury Vergara por no despedir a Peláez

Chivas está viviendo una severa crisis de resultados que se ha alargado durante casi seis años, por lo que la afición y gente vinculada al mundo del futbol está exigiendo a la directiva comandada por Amaury Vergara que encuentre soluciones para poder revertir el mal momento del club; sin embargo, el comunicador Álvaro Morales envió un mensaje subido de tono en televisión.

El Brujo Mayor emitió un mensaje en el que aseguró que al actual presidente del Rebaño no le interesa el club, además de compararlo con Jorge Vergara (Q.E.P.D.), asegurando que le “faltan huevos” para despedir a Ricardo Peláez de su puesto de Director Deportivo.

“Prácticamente la una de la tarde, tiempo del centro de México y Amaury Vergara no ha tenido o la sapiencia o el valor o la decisión de correr a Peláez, de correr a estos jugadores, de correr a este técnico. Puede ser en efecto, por falta de sabiduría, por ignorancia, porque no le importa y le vale Vergara el Guadalajara o porque simplemente Amaury no tienes huevos para desayunar.

“Porque los huevos tienen mucho zinc y es proteína natural, una fuente de energía y probablemente no los tengas. Tu papá ya los hubiera corrido a todos, pero a tu papá no le valía Vergara el Guadalajara. Tú anda a ver al Canelo, que Peláez vaya al homenaje del Perro Bermúdez, que los jugadores vayan a los palenques. A todo mundo les vale Vergara el Guadalajara”, declaró Morales.

¿Cuándo reportarán los jugadores?

A través de un comunicado, el Guadalajara dio a conocer que la plantilla de futbolistas recibirá tres semanas de descanso y están citados a reportar con el equipo para exámenes médicos y físicos el próximo lunes 31 de octubre, aunque los mismos futbolistas no saben quiénes serán requeridos.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!